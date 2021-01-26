Рейтинг Зеленского опустился ниже 20%

Согласно опросу, Зеленского поддержали бы 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте его предшественник — Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.