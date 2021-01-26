Рейтинг Зеленского опустился ниже 20%
Менее 20% населения Украины готовы поддержать действующего президента страны Владимира Зеленского в случае, если бы выборы главы государства состоялись прямо сейчас. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Согласно опросу, Зеленского поддержали бы 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте его предшественник — Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.
Далее следуют лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 8% и 11,8% соответственно, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко — 7,4% и 11%, экс-глава Службы безопасности страны Игорь Смешко — 6% и 8,9%, глава политического совета ОПЗЖ Виктор Медведчук — 5% и 7,5% и экс-премьер Владимир Гройсман — 3,9% и 5,8%.