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Рейтинг Зеленского опустился ниже 20%

Ведомости

Менее 20% населения Украины готовы поддержать действующего президента страны Владимира Зеленского в случае, если бы выборы главы государства состоялись прямо сейчас. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно опросу, Зеленского поддержали бы 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте его предшественник — Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором. 

Далее следуют лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 8% и 11,8% соответственно, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко — 7,4% и 11%, экс-глава Службы безопасности страны Игорь Смешко — 6% и 8,9%, глава политического совета ОПЗЖ Виктор Медведчук — 5% и 7,5% и экс-премьер Владимир Гройсман — 3,9% и 5,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных