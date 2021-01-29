Бывший глава МИД Дании предостерег от недооценки военной мощи России
Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Енсен заявил, что за время президентства Владимира Путина России во многом удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы. Об этом бывший глава МИД сообщил в колонке для издания Berlingske. Заголовок статьи звучит как «Мы не должны недооценивать наращивание вооружений в России».
«Все 20 с лишним лет, что Путин правит Россией, страна стремится вернуть себе статус военной сверхдержавы. И во многом ей это удалось. У нее есть слабые места, но они компенсируются мощью в других областях», — отметил Эллеманн-Енсен (цитата по «ИноСМИ»).
Бывший министр рассказал, что прочел книгу «Россия как военная сверхдержава» (Rusland som militær stormagt) издательства DJØF, написанную несколькими исследователями, связанными с Академией обороны. Он отметил, что хорошо известно о вложениях России в усиление и реформирование своих вооруженных сил. «Но дело зашло еще дальше, чем я думал, и, если смотреть на все в едином контексте, можно распознать в действиях россиян упорное желание исправить ошибки прошлого», — отметил Эллеманн-Енсен.
По его словам, военно-морские силы России не подходят для крупных операций в мировом океане, однако у страны есть современные и мощные подводные лодки. Россия также модернизировала свои военно-воздушные силы, в том числе противовоздушную оборону. «В ближнем зарубежье они теперь могут огрызаться и провоцировать — и это чувствуется на Готланде и Борнхольме», — отметил экс-министр. Эти острова очень важны для контроля над доступом в Балтийское море и к российским базам в Калининграде и Санкт-Петербурге.
Также в России, по словам экс-министра, есть обновленная и хорошо обученная армия, которая смогла «по большому счету, без единого выстрела завоевать Крым». Он рассказал, что Россия смогла это сделать прежде, чем Украина и другие страны успели отреагировать, в том числе с помощью невоенных средств, которые используются в «гибридной войне». То же самое потом повторилось в Сирии, заявил экс-министр.