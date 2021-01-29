Бывший глава МИД Дании предостерег от недооценки военной мощи России

По его словам, военно-морские силы России не подходят для крупных операций в мировом океане, однако у страны есть современные и мощные подводные лодки. Россия также модернизировала свои военно-воздушные силы, в том числе противовоздушную оборону. «В ближнем зарубежье они теперь могут огрызаться и провоцировать — и это чувствуется на Готланде и Борнхольме», — отметил экс-министр. Эти острова очень важны для контроля над доступом в Балтийское море и к российским базам в Калининграде и Санкт-Петербурге.