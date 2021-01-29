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Бывший глава МИД Дании предостерег от недооценки военной мощи России

Ведомости

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Енсен заявил, что за время президентства Владимира Путина России во многом удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы. Об этом бывший глава МИД сообщил в колонке для издания Berlingske. Заголовок статьи звучит как «Мы не должны недооценивать наращивание вооружений в России».

«Все 20 с лишним лет, что Путин правит Россией, страна стремится вернуть себе статус военной сверхдержавы. И во многом ей это удалось. У нее есть слабые места, но они компенсируются мощью в других областях», — отметил Эллеманн-Енсен (цитата по «ИноСМИ»). 

Бывший министр рассказал, что прочел книгу «Россия как военная сверхдержава» (Rusland som militær stormagt) издательства DJØF, написанную несколькими исследователями, связанными с Академией обороны. Он отметил, что хорошо известно о вложениях России в усиление и реформирование своих вооруженных сил. «Но дело зашло еще дальше, чем я думал, и, если смотреть на все в едином контексте, можно распознать в действиях россиян упорное желание исправить ошибки прошлого», — отметил Эллеманн-Енсен. 

По его словам, военно-морские силы России не подходят для крупных операций в мировом океане, однако у страны есть современные и мощные подводные лодки. Россия также модернизировала свои военно-воздушные силы, в том числе противовоздушную оборону. «В ближнем зарубежье они теперь могут огрызаться и провоцировать — и это чувствуется на Готланде и Борнхольме», — отметил экс-министр. Эти острова очень важны для контроля над доступом в Балтийское море и к российским базам в Калининграде и Санкт-Петербурге. 

Также в России, по словам экс-министра, есть обновленная и хорошо обученная армия, которая смогла «по большому счету, без единого выстрела завоевать Крым». Он рассказал, что Россия смогла это сделать прежде, чем Украина и другие страны успели отреагировать, в том числе с помощью невоенных средств, которые используются в «гибридной войне». То же самое потом повторилось в Сирии, заявил экс-министр. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных