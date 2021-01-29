ОАК представила видео с первым серийным Су-57

Су-57 – перспективный авиакомплекс фронтовой авиации пятого поколения. Его ближайший аналог — американский истребитель F-35. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г.