ОАК представила видео с первым серийным Су-57
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видеозапись с полетом первого серийного истребителя Су-57. Помимо этих кадров, в видео показаны процессы производства и подготовки самолета.
Согласно сообщению пресс-службы ОАК, сегодня министру обороны Сергею Шойгу доложили о передаче Минобороны истребителя такого типа в рамках госконтракта на поставку 76 самолетов.
«На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина – филиале компании «Сухой», продолжаются работы по подготовке и разворачиванию серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа», — добавили в ОАК.
Су-57 – перспективный авиакомплекс фронтовой авиации пятого поколения. Его ближайший аналог — американский истребитель F-35. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г.