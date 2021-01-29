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ОАК представила видео с первым серийным Су-57

Ведомости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видеозапись с полетом первого серийного истребителя Су-57. Помимо этих кадров, в видео показаны процессы производства и подготовки самолета.

Согласно сообщению пресс-службы ОАК, сегодня министру обороны Сергею Шойгу доложили о передаче Минобороны истребителя такого типа в рамках госконтракта на поставку 76 самолетов.

«На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина – филиале компании «Сухой», продолжаются работы по подготовке и разворачиванию серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа», — добавили в ОАК.

Су-57 – перспективный авиакомплекс фронтовой авиации пятого поколения. Его ближайший аналог — американский истребитель F-35. Су-57 производится на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (входит в «Сухой» и Объединенную авиастроительную корпорацию). До получения серийного наименования носил название Т-50. Впервые поднялся в воздух в 2010 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных