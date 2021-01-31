Мишустин утвердил проект соглашения с Норвегией о научно-техническом сотрудничестве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил проект соглашения о научно-техническом сотрудничестве России и Норвегии, сообщила пресс-служба правительства.
«Документ определяет цели, принципы и формы совместной деятельности, регламентирует отдельные вопросы защиты интеллектуальной собственности, устанавливает порядок разрешения споров», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что соглашение подразумевает организацию совместных исследований, семинаров и симпозиумов, а также активное вовлечение вузов и, как ожидается, обмен молодыми кадрами.
Финальный документ будет подписан в Минобрнауки, его срок действия – пять лет с возможностью продления. Как указывают в правительстве, сотрудничество будет выстроено на принципах взаимного интереса и равенства.