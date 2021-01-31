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МИД заявил о вмешательстве США во внутренние дела России

Ведомости

Действия США в связи с несанкционированными протестными акциями в российских городах являются грубым вмешательством в дела России, говорится в сообщении российского МИДа в Facebook.

«Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами», — говорится в сообщении.

МИД считает, что поощрение Вашингтоном протестов в России является частью стратегии сдерживания Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание американской стороны на то, что прошедшие протестные акции являются «незаконными», а не «запланированными».

«Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», — добавили в МИДе.

Департамент здравоохранения Москвы после прошедших акций 23 января сообщил со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг», что в протестах приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие, отметили в МВД.

Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилету в Москву из Берлина, где он находился на лечении. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская Тишина».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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