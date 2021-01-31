МИД заявил о вмешательстве США во внутренние дела России
«Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами», — говорится в сообщении.
МИД считает, что поощрение Вашингтоном протестов в России является частью стратегии сдерживания Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание американской стороны на то, что прошедшие протестные акции являются «незаконными», а не «запланированными».
«Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», — добавили в МИДе.
Департамент здравоохранения Москвы после прошедших акций 23 января сообщил со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг», что в протестах приняли участие 19 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, они нарушили условия изоляции и создали «угрозу массового заболевания людей» после того, как «группа граждан», несмотря на неоднократные предупреждения, организовала массовое мероприятие, отметили в МВД.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его задержали сразу по прилету в Москву из Берлина, где он находился на лечении. Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская Тишина».