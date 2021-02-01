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Военные Мьянмы объявили о захвате власти в стране

Ведомости

Вооруженные силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства, передает Reuters. Военные объявили, что власть переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина. Вице-президент Мьинт Шве назначен исполняющим обязанности президента, передает портал Irrawaddy.

Глава государства Вин Мьин и госсоветник, лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи были задержаны в ответ на «махинации» на ноябрьских выборах. Пресс-секретарь НЛД Мио Нюнт сообщил Reuters, что Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьинт и другие лидеры НЛД были взяты военными рано утром. Нюнт заявил, что сам ждет ареста. Позднее издание не смогло с ним связаться. По словам местных жителей, военные заняли позиции у мэрии Янгона. 

По его словам, утром 1 февраля были «схвачены» и другие высокопоставленные представители партии. Тогда же Ньюнт предположил, что речь может идти о военном перевороте.

В ноябре 2020 г. в Мьянме прошли выборы, в ходе которых победу одержала НЛД, однако военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами. Они пригрозили «принять меры» в связи с предполагаемыми фальсификациями на голосовании.

По данным Irrawaddy, телефонные линии со столицей Нейпьидо и главным коммерческим центром Янгон недоступны. По данным службы мониторинга NetBlocks, в стране резко упало подключение к интернету. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных