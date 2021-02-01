Военные Мьянмы объявили о захвате власти в стране
Вооруженные силы Мьянмы объявили в стране чрезвычайное положение сроком на год после задержания руководителей государства, передает Reuters. Военные объявили, что власть переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина. Вице-президент Мьинт Шве назначен исполняющим обязанности президента, передает портал Irrawaddy.
Глава государства Вин Мьин и госсоветник, лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи были задержаны в ответ на «махинации» на ноябрьских выборах. Пресс-секретарь НЛД Мио Нюнт сообщил Reuters, что Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьинт и другие лидеры НЛД были взяты военными рано утром. Нюнт заявил, что сам ждет ареста. Позднее издание не смогло с ним связаться. По словам местных жителей, военные заняли позиции у мэрии Янгона.
По его словам, утром 1 февраля были «схвачены» и другие высокопоставленные представители партии. Тогда же Ньюнт предположил, что речь может идти о военном перевороте.
В ноябре 2020 г. в Мьянме прошли выборы, в ходе которых победу одержала НЛД, однако военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами. Они пригрозили «принять меры» в связи с предполагаемыми фальсификациями на голосовании.
По данным Irrawaddy, телефонные линии со столицей Нейпьидо и главным коммерческим центром Янгон недоступны. По данным службы мониторинга NetBlocks, в стране резко упало подключение к интернету.