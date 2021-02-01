Военные Мьянмы объявили о захвате власти в стране

Глава государства Вин Мьин и госсоветник, лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи были задержаны в ответ на «махинации» на ноябрьских выборах. Пресс-секретарь НЛД Мио Нюнт сообщил Reuters, что Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьинт и другие лидеры НЛД были взяты военными рано утром. Нюнт заявил, что сам ждет ареста. Позднее издание не смогло с ним связаться. По словам местных жителей, военные заняли позиции у мэрии Янгона.