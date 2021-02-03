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МИД России оценил возможность введения новых санкций против России

Ведомости

Страны Запада могут использовать любой повод для введения новых санкций против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE». Так Захарова прокомментировала возможное введение новых антироссийских санкций из-за дела основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

«Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»). 

Ранее представители США, Великобритании, Франции и Германии выступили с заявлениями против решения суда по делу Навального и потребовали освободить его. В ответ Захарова рекомендовала странам Запада не вмешиваться в дела России и «заняться собственными проблемами».

2 февраля в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Суд признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО, фактический срок составит 2 года и 8 месяцев. 

Ранее по теме: Алексей Навальный уедет в колонию более чем на 2,5 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных