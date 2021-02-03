МИД России оценил возможность введения новых санкций против России

«Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).