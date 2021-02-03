МИД России оценил возможность введения новых санкций против России
Страны Запада могут использовать любой повод для введения новых санкций против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE». Так Захарова прокомментировала возможное введение новых антироссийских санкций из-за дела основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
«Им наплевать на суть вопроса, это точно. Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Ранее представители США, Великобритании, Франции и Германии выступили с заявлениями против решения суда по делу Навального и потребовали освободить его. В ответ Захарова рекомендовала странам Запада не вмешиваться в дела России и «заняться собственными проблемами».
2 февраля в Мосгорсуде прошло выездное заседание Симоновского суда о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Суд признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока по делу и приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. С учетом отбытого домашнего ареста и времени в СИЗО, фактический срок составит 2 года и 8 месяцев.