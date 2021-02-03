Алексей Навальный уедет в колонию более чем на 2,5 года

Сам Навальный выступил на суде с 20-минутной речью, которую судья Репникова была вынуждена прерывать напоминаниями о том, что тот не на митинге. Политик заявил, что цель уголовного преследования в том, чтобы он «ни одного шага ни сделал по территории нашей страны»: «Я нанес смертельную обиду тем, что я выжил благодаря хорошим людям – пилотам и врачам. <...> А потом случилось вообще страшное. Малого того, что я выжил, что я не испугался, не спрятался, я участвовал еще в расследовании своего собственного отравления». По его словам, главное, для чего «это [разбирательство] происходит, – чтобы запугать огромное количество людей».