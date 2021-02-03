Алексей Навальный уедет в колонию более чем на 2,5 года

Алексей Навальный уедет в колонию более чем на 2,5 годаЗамена условного приговора политику на реальный прошла в Мосгорсуде
Оппозиционный политик Алексей Навальный может встретить выборы депутатов Госдумы 2021 г. за решеткой. Ходатайство ФСИН о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный 2 февраля удовлетворила судья Симоновского райсуда Москвы (выездное заседание которого на сей раз прошло в Мосгорсуде) Наталья Репникова.
Она согласилась с доводами ФСИН, согласно которым политик семь раз не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) во время испытательного срока. Если решение не будет обжаловано, Навальный отправится в колонию общего режима более чем на 2,5 года: из 3,5 года лишения свободы, присужденных ему ранее, Репникова зачла в счет лишения свободы срок, проведенный Навальным под домашним арестом (с 28 февраля по 30 декабря 2014 г.) и последние недели, проведенные им под стражей после возвращения в Россию из Германии 17 января 2021 г.
Аргументы сторон
ФСИН попросила суд заменить Навальному условный срок на реальный по так называемому делу «Ив Роше» 11 января. Дело о мошенничестве и легализации денежных средств при оказании транспортных услуг ООО «Ив Роше Восток» учрежденным Алексеем Навальным и его братом Олегом ООО «Главное подписное агентство» было возбуждено в 2012 г. В 2014 г.
Олег Навальный был приговорен к 3,5 года лишения свободы, Алексей Навальный – к такому же условному сроку лишения свободы с испытательным сроком (во время которого он и должен был отмечаться в УИИ), закончившимся 30 декабря 2020 г. По условиям испытательного срока ФСИН обязала Навального явиться в инспекцию 29 декабря 2020 г., чего тот немедленно сделать не смог, поскольку с 22 августа 2020 г. находился в Германии на лечении и реабилитации после отравления, которое, по данным Навального, было организовано сотрудниками ФСБ.
29 декабря 2020 г. ФСИН объявила оппозиционера в розыск, настаивая, что он мог явиться в УИИ, поскольку еще 23 сентября был выписан из берлинской клиники «Шарите».
Заседание на выезде
Заседание Симоновского райсуда Москвы 2 февраля было выездным и проходило в Мосгорсуде. Решение о переносе места суда принято «с целью обеспечения принципа гласности <...> а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции», сообщила 1 февраля пресс-служба суда.
Маневр с переносом места заседания суда, который занимается делом Навального, происходит второй раз за 2021 г. После возвращения Навального из Германии 17 января тот был задержан, а 18 января Химкинский суд принял решение об аресте политика на 30 суток на выездном заседании прямо в отделе полиции, где его содержали.
На суде представитель ФСИН Александр Ермоленко заявил, что «осужденный скрылся от инспекции и злостно нарушал условия испытательного срока». Представитель прокуратуры Екатерина Фролова говорила, что наказание «имеет целью исправление осужденного и предупреждение новых преступлений»: «Осужденному выносились предупреждения, предполагалось, что Навальный встанет на путь исправления, однако должных выводов для себя он не сделал».
Адвокат Вадим Кобзев на это возражал, что Навальный уведомлял УИИ о прохождении длительного лечения в Германии. «Ввиду тяжести его заболевания потребуется длительный период восстановления и реабилитации» – так заканчивается справка из «Шарите». С чего вы взяли, что он выздоровел в тот момент, когда была написана эта справка?» – спрашивала другая защитница Навального, Ольга Михайлова. Она также просила приобщить к делу решение ЕСПЧ по делу «Навальный против России»: Страсбургский суд обязал Россию выплатить компенсацию Навальному, в том числе в связи с нарушением права на справедливое судебное разбирательство.
Сам Навальный выступил на суде с 20-минутной речью, которую судья Репникова была вынуждена прерывать напоминаниями о том, что тот не на митинге. Политик заявил, что цель уголовного преследования в том, чтобы он «ни одного шага ни сделал по территории нашей страны»: «Я нанес смертельную обиду тем, что я выжил благодаря хорошим людям – пилотам и врачам. <...> А потом случилось вообще страшное. Малого того, что я выжил, что я не испугался, не спрятался, я участвовал еще в расследовании своего собственного отравления». По его словам, главное, для чего «это [разбирательство] происходит, – чтобы запугать огромное количество людей».
Что дальше
Такое решение суда именно сейчас не удивительно. Политолог Константин Калачев считает, что заявления властей о том, что интернет-платформы управляют сознанием пользователей, и приговор Навальному – звенья одной цепи: «Они [власти] верят, что проблема в Навальном, что он, как блогер, управляет поведением людей. В субъектность самих людей власти поверить не могут. А она есть.
Поэтому разгромом протеста это [решение] не назвать. Протестные настроения не Навальный создал, он их лишь использовал». Эксперт добавляет, что теперь в отличие от прошлых лет власть боится не принять конкретные меры, потому что Навальный «пошел лично против Владимира Путина», в то время как «атаки [Навального] на окружение [Путина] так болезненно не воспринимались». При этом реальный срок, к которому приговорили политика, не исключает горизонтальной самоорганизации его сторонников, считает Калачев. Его сторонники организовали акции протеста 23 и 31 января уже после возвращения Навального в Россию и его задержания, а также задержания части людей из его окружения.
Социолог Денис Волков полагает, что власти опасаются влияния «умного голосования» Навального на результаты думской кампании 2021 г. Посадка Навального затруднит его деятельность, но уже «создана вполне работающая команда Навального, как она будет работать в отсутствии лидера, предстоит увидеть», говорит Волков. В конце 2020 г. близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» говорил, что Кремль делает ставку на силовой сценарий противодействия Навальному и «умному голосованию».
Безусловно, перед возвращением в Россию Навальный и его команда просчитывали разные варианты, в том числе и его посадки, считает депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, поэтому работа ФБК (Минюст считает ФБК НКО-иноагентом) не прекратится. При этом протест, замечает депутат, большей частью состоит из людей, которые взволнованы социально-экономическими проблемами, но взглядов Навального не разделяют: «Из-за объективных трудностей протестное движение может быть весьма активным, и этим пользуется ФБК». Сама по себе посадка Навального проблему политизации молодежи вряд ли решит, говорит Волков, однако есть риск, что такая политизация и такое недовольство будут рассеяны.
В подготовке статьи участвовал Глеб Мишутин