Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива

В сообщении, о котором идет речь, упоминается залив. В комментариях под твитом утверждается, что в нем было написано «Арабский залив». Сейчас в твите залив уже называется Персидским. Иран выступает против написания «Арабский залив». Персидский — это традиционное географическое название залива. Однако в 1960-х годах этот факт оспорили некоторые арабские страны, которые начали использовать термин «Арабский залив» или просто «Залив», что вызвало недовольство Ирана.