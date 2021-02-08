Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива
Тегеран выразил протест МИД России из-за использования другого названия Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает агентство IRNA. Речь идет о записи в Twitter российского МИДа, в которой использовалось «фейковое» название залива.
В сообщении, о котором идет речь, упоминается залив. В комментариях под твитом утверждается, что в нем было написано «Арабский залив». Сейчас в твите залив уже называется Персидским. Иран выступает против написания «Арабский залив». Персидский — это традиционное географическое название залива. Однако в 1960-х годах этот факт оспорили некоторые арабские страны, которые начали использовать термин «Арабский залив» или просто «Залив», что вызвало недовольство Ирана.
В 2006 г. власти Ирана запретили продажу в стране британского журнала Economist из-за того, что на географической карте в последнем номере издания Персидский залив обозначался как «Залив», писал РБК. В мае 2012 г. Иран пригрозил Google судебным иском из-за того, что на сервисе Google Maps не подписан Персидский залив. Сейчас на сервисе указаны оба названия залива.