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Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива

Ведомости

Тегеран выразил протест МИД России из-за использования другого названия Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает агентство IRNA. Речь идет о записи в Twitter российского МИДа, в которой использовалось «фейковое» название залива.

В сообщении, о котором идет речь, упоминается залив. В комментариях под твитом утверждается, что в нем было написано «Арабский залив». Сейчас в твите залив уже называется Персидским. Иран выступает против написания «Арабский залив». Персидский — это традиционное географическое название залива. Однако в 1960-х годах этот факт оспорили некоторые арабские страны, которые начали использовать термин «Арабский залив» или просто «Залив», что вызвало недовольство Ирана.

В 2006 г. власти Ирана запретили продажу в стране британского журнала Economist из-за того, что на географической карте в последнем номере издания Персидский залив обозначался как «Залив», писал РБК. В мае 2012 г. Иран пригрозил Google судебным иском из-за того, что на сервисе Google Maps не подписан Персидский залив. Сейчас на сервисе указаны оба названия залива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных