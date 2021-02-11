Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
Президент США Джо Байден 10 февраля провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, говорится на сайте Белого дома.
В сообщении отмечается, что Байден выразил озабоченность «принудительной и несправедливой» экономической практикой Пекина, репрессиями в Гонконге, нарушением прав человека в Синьцзяне и все более агрессивными действиями в регионе, в том числе в отношении Тайваня.
Лидеры США и Китая обсудили борьбу с пандемией коронавируса и общие проблемы глобальной безопасности здравоохранения, изменение климата и борьбу с распространением оружия. «Президент Байден взял на себя обязательство проводить практические, ориентированные на результат мероприятия, когда это продвигает интересы американского народа и наших союзников», — говорится в сообщении Белого дома.
По словам Цзиньпина, Конфликт межу США и Китаем был бы катастрофой для всего мира, поэтому двум странам необходимо возобновить диалог, передает SCNP. «Сотрудничество — единственно правильный выбор для двух народов. Сотрудничество может помочь нашим двум странам и всему миру достичь больших результатов, в то время как конфронтация определенно станет катастрофой», — сказал Си Цзиньпин.