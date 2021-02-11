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Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону

Ведомости

Президент США Джо Байден 10 февраля провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, говорится на сайте Белого дома.

В сообщении отмечается, что Байден выразил озабоченность «принудительной и несправедливой» экономической практикой Пекина, репрессиями в Гонконге, нарушением прав человека в Синьцзяне и все более агрессивными действиями в регионе, в том числе в отношении Тайваня. 

Лидеры США и Китая обсудили борьбу с пандемией коронавируса и общие проблемы глобальной безопасности здравоохранения, изменение климата и борьбу с распространением оружия. «Президент Байден взял на себя обязательство проводить практические, ориентированные на результат мероприятия, когда это продвигает интересы американского народа и наших союзников», — говорится в сообщении Белого дома.

По словам Цзиньпина, Конфликт межу США и Китаем был бы катастрофой для всего мира, поэтому двум странам необходимо возобновить диалог, передает SCNP. «Сотрудничество — единственно правильный выбор для двух народов. Сотрудничество может помочь нашим двум странам и всему миру достичь больших результатов, в то время как конфронтация определенно станет катастрофой», — сказал Си Цзиньпин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных