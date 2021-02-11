Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону

По словам Цзиньпина, Конфликт межу США и Китаем был бы катастрофой для всего мира, поэтому двум странам необходимо возобновить диалог, передает SCNP. «Сотрудничество — единственно правильный выбор для двух народов. Сотрудничество может помочь нашим двум странам и всему миру достичь больших результатов, в то время как конфронтация определенно станет катастрофой», — сказал Си Цзиньпин.