Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с распадом СССР
Ситуацию в Белоруссии можно сравнить с распадом Советского Союза, заявил президент республики Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, передает «БелТА».
«Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями, с первым Всебелорусским народным собранием – это ближе. Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей», — сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия переживает «очень серьезный и переломный период». Однако отличие нынешней ситуации в том, что Белоруссия подверглась «жесточайшей атаке извне».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Их результаты не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.