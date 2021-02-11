Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с распадом СССР

«Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями, с первым Всебелорусским народным собранием – это ближе. Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей», — сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия переживает «очень серьезный и переломный период». Однако отличие нынешней ситуации в том, что Белоруссия подверглась «жесточайшей атаке извне».