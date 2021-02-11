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Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с распадом СССР

Ведомости

Ситуацию в Белоруссии можно сравнить с распадом Советского Союза, заявил президент республики Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, передает «БелТА».

«Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями, с первым Всебелорусским народным собранием – это ближе. Разница лишь только в том, что тогда была полная безнадега. Не было страны, не было вообще ничего. Переломный момент, хаос в умах людей», — сказал Лукашенко. По его словам, Белоруссия переживает «очень серьезный и переломный период». Однако отличие нынешней ситуации в том, что Белоруссия подверглась «жесточайшей атаке извне».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Их результаты не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных