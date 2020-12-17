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Путин заявил об иностранной поддержке белорусской оппозиции

Ведомости

На ситуацию в Белоруссии влияют внешние силы, которые оказывают поддержку белорусской оппозиции, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».

«То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы», — сказал Путин, отметив, что таким путем никогда не получается сделать ничего хорошего.

Он отметил, что решение проблемы должно созреть внутри общества. «Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната, не помогает никогда. Надо просто набраться терпения и подождать – помогать всем политическим силам, не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан», — отметил президент.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Их результаты не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных