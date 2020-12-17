Путин заявил об иностранной поддержке белорусской оппозиции

Он отметил, что решение проблемы должно созреть внутри общества. «Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната, не помогает никогда. Надо просто набраться терпения и подождать – помогать всем политическим силам, не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан», — отметил президент.