Путин заявил об иностранной поддержке белорусской оппозиции
На ситуацию в Белоруссии влияют внешние силы, которые оказывают поддержку белорусской оппозиции, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Россия 24».
«То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы», — сказал Путин, отметив, что таким путем никогда не получается сделать ничего хорошего.
Он отметил, что решение проблемы должно созреть внутри общества. «Все, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство, как граната, не помогает никогда. Надо просто набраться терпения и подождать – помогать всем политическим силам, не конфликтовать друг с другом, а настроить всех на позитивный диалог, направленный на защиту интересов граждан», — отметил президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Их результаты не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.