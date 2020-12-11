Лукашенко заявил о нацеленном на Россию «острие атак»
На Россию нацелено из-за рубежа «острие атак», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает «БелТА».
«Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем», — сказал Лукашенко. Он отметил, что сейчас «непростые» времена, прежде всего, для России.
Президент пожелал российскому коллеге Владимиру Путину терпения. «Знайте, что мы всегда поддерживали Россию и будем поддерживать, потому что без нее не может быть интеграции на постсоветском пространстве», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее Путин заявил, что ситуация, с которой столкнулась Белоруссия после выборов президента, не могла не вызвать обеспокоенности у Москвы. Он выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы «спокойно, без всяких резких движений» выстроить внутриполитический диалог и решить свои внутренние вопросы самостоятельно.