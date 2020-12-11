Лукашенко заявил о нацеленном на Россию «острие атак»

Ранее Путин заявил, что ситуация, с которой столкнулась Белоруссия после выборов президента, не могла не вызвать обеспокоенности у Москвы. Он выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы «спокойно, без всяких резких движений» выстроить внутриполитический диалог и решить свои внутренние вопросы самостоятельно.