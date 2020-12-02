Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии
Ситуация, с которой столкнулась Белоруссия после выборов президента, не могла не вызывать обеспокоенности у Москвы, заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Беспокоит действительно вмешательство извне – финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее», — сказал Путин.
Он выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы «спокойно, без всяких резких движений» выстроить внутриполитический диалог и решить свои внутренние вопросы самостоятельно, «без всякого давления и без всякого вмешательства извне».
«Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имея ввиду и политический опыт президента Белоруссии», — отметил Путин.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.