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Лукашенко заявил о желании Польши развалить экономику Белоруссии

Ведомости

Польша предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы экономика страны «рухнула», заявил президент республики Александр Лукашенко со ссылкой на данные Комитета государственной безопасности, передает «БелТА».

«Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса», — процитировал Лукашенко заявление польского премьер-министра на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

По его словам, Польша призвала НАТО учредить «специальные силы безопасности» для «борьбы» с белорусской властью и заявила о намерении использовать ситуацию в Белоруссии в своих интересах. «Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко», — привел он слова польского премьера. Президент назвал эти заявления «циничными и уникальными».

Лукашенко подчеркнул, что никогда не просил российские власти о помощи. Путин сам предложил «подставить плечо» Белоруссии, понимая, что следующей будет Россия.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных