Лукашенко заявил о желании Польши развалить экономику Белоруссии
Польша предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы экономика страны «рухнула», заявил президент республики Александр Лукашенко со ссылкой на данные Комитета государственной безопасности, передает «БелТА».
«Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса», — процитировал Лукашенко заявление польского премьер-министра на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.
По его словам, Польша призвала НАТО учредить «специальные силы безопасности» для «борьбы» с белорусской властью и заявила о намерении использовать ситуацию в Белоруссии в своих интересах. «Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко», — привел он слова польского премьера. Президент назвал эти заявления «циничными и уникальными».
Лукашенко подчеркнул, что никогда не просил российские власти о помощи. Путин сам предложил «подставить плечо» Белоруссии, понимая, что следующей будет Россия.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.