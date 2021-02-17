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В МИДе ответили на сообщения о «шпионской базе» в Дублине

Ведомости

Информация о строительстве «шпионской базы» на территории российского посольства в ирландском Дублине не соответствует действительности, там ведется согласованная с властями страны реконструкция, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД России. Сообщения о строительстве Россией «шпионской базы» в Дублине ранее появились в местных СМИ.

«Продолжающаяся реконструкция комплекса зданий и сооружений российской дипломатической миссии в Ирландии давно назрела и вызвана необходимостью улучшения условий, в которых трудятся наши дипломаты», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Особняк, в котором располагается российское посольство, был построен больше века назад, он не в состоянии обеспечивать нормальное функционирование дипмиссии, подчеркнули в МИДе. 

«Процесс согласования строительной документации с властями Ирландии длился несколько лет, и детали проекта не являлись ни для кого секретом. Более того, уже после начала работ представители руководства МИД Ирландии и местных СМИ неоднократно имели возможность посетить объект и увидеть все своими глазами», — отметили в ведомстве.

При этом российские дипломаты заявили: «В Ирландии все еще пользуются влиянием те силы, которые в стремлении выслужиться перед кураторами приносят в жертву национальные интересы своей страны, будируя лживый тезис о некой "российской угрозе" безопасности Ирландии». Российская сторона рассчитывает, что «руководство Ирландии продолжит самостоятельно и выверенно подходить к развитию двусторонних отношений с Россией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных