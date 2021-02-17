В МИДе ответили на сообщения о «шпионской базе» в Дублине

«Процесс согласования строительной документации с властями Ирландии длился несколько лет, и детали проекта не являлись ни для кого секретом. Более того, уже после начала работ представители руководства МИД Ирландии и местных СМИ неоднократно имели возможность посетить объект и увидеть все своими глазами», — отметили в ведомстве.