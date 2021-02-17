В МИДе ответили на сообщения о «шпионской базе» в Дублине
Информация о строительстве «шпионской базы» на территории российского посольства в ирландском Дублине не соответствует действительности, там ведется согласованная с властями страны реконструкция, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД России. Сообщения о строительстве Россией «шпионской базы» в Дублине ранее появились в местных СМИ.
«Продолжающаяся реконструкция комплекса зданий и сооружений российской дипломатической миссии в Ирландии давно назрела и вызвана необходимостью улучшения условий, в которых трудятся наши дипломаты», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Особняк, в котором располагается российское посольство, был построен больше века назад, он не в состоянии обеспечивать нормальное функционирование дипмиссии, подчеркнули в МИДе.
«Процесс согласования строительной документации с властями Ирландии длился несколько лет, и детали проекта не являлись ни для кого секретом. Более того, уже после начала работ представители руководства МИД Ирландии и местных СМИ неоднократно имели возможность посетить объект и увидеть все своими глазами», — отметили в ведомстве.
При этом российские дипломаты заявили: «В Ирландии все еще пользуются влиянием те силы, которые в стремлении выслужиться перед кураторами приносят в жертву национальные интересы своей страны, будируя лживый тезис о некой "российской угрозе" безопасности Ирландии». Российская сторона рассчитывает, что «руководство Ирландии продолжит самостоятельно и выверенно подходить к развитию двусторонних отношений с Россией».