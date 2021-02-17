Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря», — сказали в центре.