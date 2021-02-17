Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем
Два российских истребителя Су-27 сопроводили самолеты ВВС Франции над акваторией Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик KC-135 ВВС Франции, как сообщают военные, приближались к госгранице России.
«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря», — сказали в центре.
Как отмечает Национальный центр управления обороной, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Нарушения российской границы допущено не было.