Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию договоренностей России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в разговоре были затронуты некоторые актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества.
Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября 2020 г. войну в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей часть контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской республикой территории отошла к Азербайджану, стороны также согласились обменяться военнопленными. Безопасность в регионе обеспечивают российские миротворцы.
11 января Путин заявил, что заключенные при посредничестве Москвы соглашения между Ереваном и Баку об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе реализуются последовательно.