Кремль назвал Украину недружественной России страной

«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», — сказал Песков, комментируя слова президента России Владимира Путина на встрече с главами фракций Госдумы (цитата по «РИА Новости»). По словам пресс-секретаря, у Украины есть серьезные проблемы на юго-востоке страны, которые она пока не может или не хочет решить путем выполнения минских соглашений.