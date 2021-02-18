Кремль назвал Украину недружественной России страной
Украина является недружественным России государством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украина — это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», — сказал Песков, комментируя слова президента России Владимира Путина на встрече с главами фракций Госдумы (цитата по «РИА Новости»). По словам пресс-секретаря, у Украины есть серьезные проблемы на юго-востоке страны, которые она пока не может или не хочет решить путем выполнения минских соглашений.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.