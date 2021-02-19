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США ввели новые санкции против белорусских чиновников

Ведомости

Госдепартамент США ввел санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, «ответственных за подрыв демократии», лишив их права на въезд в США. Об этом сказано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В список попавших под санкции входят высокопоставленные чиновники из судебной сферы, руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, задерживавшие мирных протестующих, судьи и прокуроры, причастные к осуждению мирных участников протестов и журналистов, руководители вузов, которые «угрожали студентам-участникам мирных протестов», сообщил Блинкен. Имена людей, в отношении которых ввели ограничения, в заявлении госсекретаря не уточняются.

В США встревожены тем, что власти Белоруссии «продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также — против журналистов». В качестве примеров действий, вызывающих озабоченность американских властей, Госдепартамент приводит массовые обыски у белорусских правозащитников и журналистов 16 февраля, а также приговор белорусским журналисткам, вынесенный накануне. Дарья Чульцова и Екатерина Андреева получили по два года лишения свободы за стрим с митинга.

Ранее совет Евросоюза согласовал третий пакет санкций против 29 белорусских чиновников и семи связанных с властями страны компаний. В декабре 2020 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против Центральной избирательной комиссии Белоруссии (ЦИК), спецназа «Альфа», минского ОМОНа, а также первого заместителя МВД республики Геннадия Казакевича «за их роль в мошеннических президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 г. и последующее насильственное подавление мирных демократических протестов». 

9 августа 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране проходят акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.

Ранее по теме: Лукашенко назвал «бандитскими» санкции Запада против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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