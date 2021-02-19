США ввели новые санкции против белорусских чиновников

В США встревожены тем, что власти Белоруссии «продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также — против журналистов». В качестве примеров действий, вызывающих озабоченность американских властей, Госдепартамент приводит массовые обыски у белорусских правозащитников и журналистов 16 февраля, а также приговор белорусским журналисткам, вынесенный накануне. Дарья Чульцова и Екатерина Андреева получили по два года лишения свободы за стрим с митинга.