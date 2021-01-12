Лукашенко назвал «бандитскими» санкции Запада против Белоруссии
Несколько предприятий Белоруссии попали под «бандитские» санкции Запада, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком, передает «БелТА».
«Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада», — сказал Лукашенко. Он отметил, что Белоруссия должна симметрично ответить на эти действия. «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы», – подчеркнул президент.
Ранее совет Евросоюза согласовал третий пакет санкций против 29 белорусских чиновников и семи связанных с властями страны компаний. В декабре Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против Центральной избирательной комиссии Белоруссии (ЦИК), спецназа «Альфа», минского ОМОНа, а также первого заместителя МВД республики Геннадия Казакевича «за их роль в мошеннических президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 г. и последующее насильственное подавление мирных демократических протестов».
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране проходят акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.