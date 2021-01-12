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Лукашенко назвал «бандитскими» санкции Запада против Белоруссии

Ведомости

Несколько предприятий Белоруссии попали под «бандитские» санкции Запада, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком, передает «БелТА».

«Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада», — сказал Лукашенко. Он отметил, что Белоруссия должна симметрично ответить на эти действия. «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы», – подчеркнул президент.

Ранее совет Евросоюза согласовал третий пакет санкций против 29 белорусских чиновников и семи связанных с властями страны компаний. В декабре Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против Центральной избирательной комиссии Белоруссии (ЦИК), спецназа «Альфа», минского ОМОНа, а также первого заместителя МВД республики Геннадия Казакевича «за их роль в мошеннических президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 г. и последующее насильственное подавление мирных демократических протестов». 

Ранее по теме: Белоруссия пообещала ответить на новые санкции США

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране проходят акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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