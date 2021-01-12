Лукашенко назвал «бандитскими» санкции Запада против Белоруссии

Ранее совет Евросоюза согласовал третий пакет санкций против 29 белорусских чиновников и семи связанных с властями страны компаний. В декабре Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против Центральной избирательной комиссии Белоруссии (ЦИК), спецназа «Альфа», минского ОМОНа, а также первого заместителя МВД республики Геннадия Казакевича «за их роль в мошеннических президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 г. и последующее насильственное подавление мирных демократических протестов».