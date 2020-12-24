Белоруссия пообещала ответить на новые санкции США
Белоруссия подготовила ответные меры на введение США дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц, заявила пресс-служба МИД республики.
«Ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства. В МИД отметили, что считают расширение санкций против Белоруссии «эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел».
Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против Центральной избирательной комиссии Белоруссии (ЦИК), спецназа «Альфа», минского ОМОНа, а также первого заместителя МВД республики Геннадия Казакевича «за их роль в мошеннических президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных демократических протестов». Вся собственность и активы указанных лиц в США блокируются.
Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что в целом на данный момент OFAC наложило аналогичные санкции на 25 физических и 13 юридических лиц Белоруссии. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране проходят акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.