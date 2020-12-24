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Белоруссия пообещала ответить на новые санкции США

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Белоруссия подготовила ответные меры на введение США дополнительных визовых и финансовых ограничений в отношении белорусских физических и юридических лиц, заявила пресс-служба МИД республики.

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«Ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства. В МИД отметили, что считают расширение санкций против Белоруссии «эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел». 

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против Центральной избирательной комиссии Белоруссии (ЦИК), спецназа «Альфа», минского ОМОНа, а также первого заместителя МВД республики Геннадия Казакевича «за их роль в мошеннических президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных демократических протестов». Вся собственность и активы указанных лиц в США блокируются. 

Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что в целом на данный момент OFAC наложило аналогичные санкции на 25 физических и 13 юридических лиц Белоруссии. Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране проходят акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.

Ранее по теме: США расширили санкции против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных