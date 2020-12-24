Белоруссия пообещала ответить на новые санкции США

«Ответные меры с нашей стороны уже подготовлены и будут введены в действие», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства. В МИД отметили, что считают расширение санкций против Белоруссии «эмоциональным и не имеющим ничего общего с реальным положением дел».