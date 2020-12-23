США расширили санкции против Белоруссии
США ввели санкции против Центральной избирательной комиссии Белоруссии (ЦИК), спецназа «Альфа», минского ОМОНа, а также первого заместителя МВД республики Геннадия Казакевича, сообщил американский Минфин.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список одно лицо и четыре организации за их роль в мошеннических президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных демократических протестов», — заявили в ведомстве.
Вся собственность и активы указанных лиц в США блокируются. Ограничения также распространяются на любые объекты, которыми те владеют более чем наполовину.
Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что в целом на данный момент OFAC наложило аналогичные санкции на 25 физических и 13 юридических лиц Белоруссии. Также сегодня США ввели визовые ограничения для 39 граждан республики. Теперь их общее количество выросло до 63.
Ранее, 2 октября, США ввели санкции против восьми официальных лиц Белоруссии, включая секретаря ЦИК республики Елену Дмухайло, тогдашнего главу МВД Юрия Караева и командующего внутренними войсками Юрия Назаренко. Кроме того, 44 белорусских чиновника попали в «черный список» Евросоюза за «фальсификацию» президентских выборов.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране проходят акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.