США расширили санкции против Белоруссии

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в санкционный список одно лицо и четыре организации за их роль в мошеннических президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 года и последующее насильственное подавление мирных демократических протестов», — заявили в ведомстве.