США вводят санкции против восьми белорусских чиновников
Минфин США внес в санкционные списки восьмерых официальных лиц Белоруссии, следует из материалов на сайте ведомства.
В частности, ограничительные меры вводятся в отношении секретаря ЦИК Белоруссии Елены Дмухайло, главы МВД Юрия Караева, а также командующего внутренними войсками Юрия Назаренко.
29 сентября Великобритания и Канада ввели ограничения против восьми белорусских должностных лиц, включая сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора и главу администрации главы государства Игоря Сергеенко. Сам белорусский лидер в санкционный список двух стран не попал.
Ранее Минск ввел симметричные санкции против Евросоюза в ответ на ограничения в отношении 44 должностных лиц, включая самого Лукашенко. Также белорусские власти ввели ответные санкции против стран Прибалтики, которые также ввели ограничения в отношении около 100 белорусских чиновников, включая белорусского лидера.
Все эти меры против должностных лиц Белоруссии западные страны объяснили тем, что они причастны к организации «фальсификаций» результатов белорусских выборов и применению насилия против протестующих.