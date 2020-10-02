Белоруссия вводит санкции против Великобритании и Канады
Белоруссия принимает симметричные меры в ответ на ограничения, введенные против нее Великобританией и Канадой, заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз, сообщает «БелТА».
«Мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады», — сказал Глаз. Детали белорусских санкций он не уточнил. Глаз добавил, что в 2006 г. те же страны уже вводили санкции против Минска, и они, не достигнув никакого эффекта, были в итоге отменены.
Лондон и Оттава 29 сентября ввели ограничения против восьми белорусских должностных лиц, включая сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора и главу администрации главы государства Игоря Сергеенко. Сам белорусский лидер в санкционный список двух стран не попал.
Ранее Минск ввел симметричные санкции против Евросоюза в ответ на ограничения в отношении 44 должностных лиц, включая самого Лукашенко. Также белорусские власти ввели ответные санкции против стран Прибалтики, которые также ввели ограничения в отношении около 100 белорусских чиновников, включая белорусского лидера. Все эти меры против должностных лиц западные страны объяснили тем, что они причастны к организации «фальсификаций» результатов белорусских выборов и применению насилия против протестующих.
По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его оппозиционный соперник Светлана Тихановская — 10,09%.