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Белоруссия вводит санкции против Великобритании и Канады

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Белоруссия принимает симметричные меры в ответ на ограничения, введенные против нее Великобританией и Канадой, заявил пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз, сообщает «БелТА».

«Мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады», — сказал Глаз. Детали белорусских санкций он не уточнил. Глаз добавил, что в 2006 г. те же страны уже вводили санкции против Минска, и они, не достигнув никакого эффекта, были в итоге отменены.

Лондон и Оттава 29 сентября ввели ограничения против восьми белорусских должностных лиц, включая сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора и главу администрации главы государства Игоря Сергеенко. Сам белорусский лидер в санкционный список двух стран не попал.

Ранее Минск ввел симметричные санкции против Евросоюза в ответ на ограничения в отношении 44 должностных лиц, включая самого Лукашенко. Также белорусские власти ввели ответные санкции против стран Прибалтики, которые также ввели ограничения в отношении около 100 белорусских чиновников, включая белорусского лидера. Все эти меры против должностных лиц западные страны объяснили тем, что они причастны к организации «фальсификаций» результатов белорусских выборов и применению насилия против протестующих.

По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его оппозиционный соперник Светлана Тихановская — 10,09%.

Ранее по теме: Белоруссия объявила об ответных санкциях против ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных