Белоруссия вводит санкции против Великобритании и Канады

Ранее Минск ввел симметричные санкции против Евросоюза в ответ на ограничения в отношении 44 должностных лиц, включая самого Лукашенко. Также белорусские власти ввели ответные санкции против стран Прибалтики, которые также ввели ограничения в отношении около 100 белорусских чиновников, включая белорусского лидера. Все эти меры против должностных лиц западные страны объяснили тем, что они причастны к организации «фальсификаций» результатов белорусских выборов и применению насилия против протестующих.