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ЕС объявил о санкциях против около 40 белорусских чиновников

Ведомости

Лидеры Евросоюза договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС. Санкции вступят в силу 2 октября.

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что 2 октября письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — сказал Мишель (цитата по ТАСС). По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не вошел в санкционный список. Введение санкций против Лукашенко дало бы ему законные основания отказаться от диалога с белорусской оппозицией и освободить политзаключенных, уточнил он.

ЕС анонсировал введение санкций против 40 белорусских чиновников 19 августа. Ранее в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии санкции ввели Эстония, Латвия и Литва. По мнению трех стран, лица, включенные в список, ответственны за «фальсификацию» результатов выборов в республике и насилие, которое было применено к некоторым демонстрантам. 25 сентября Латвия и Эстония расширили санкционные списки до 101 и 98 чиновников соответственно. Великобритания и Канада включили Лукашенко в свои санкционные списки.

По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его оппозиционный соперник Светлана Тихановская ‒ 10,09%. И белорусская оппозиция, и ЕС убеждены, что выборы были сфальсифицированы. В Белоруссии уже больше месяца идут акции протеста, их участники требуют новых выборов с участием международных наблюдателей и допуска всех кандидатов.

Ранее по теме: Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных