ЕС объявил о санкциях против около 40 белорусских чиновников

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что 2 октября письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — сказал Мишель (цитата по ТАСС). По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не вошел в санкционный список. Введение санкций против Лукашенко дало бы ему законные основания отказаться от диалога с белорусской оппозицией и освободить политзаключенных, уточнил он.