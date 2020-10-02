ЕС объявил о санкциях против около 40 белорусских чиновников
Лидеры Евросоюза договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС. Санкции вступят в силу 2 октября.
«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что 2 октября письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — сказал Мишель (цитата по ТАСС). По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не вошел в санкционный список. Введение санкций против Лукашенко дало бы ему законные основания отказаться от диалога с белорусской оппозицией и освободить политзаключенных, уточнил он.
ЕС анонсировал введение санкций против 40 белорусских чиновников 19 августа. Ранее в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии санкции ввели Эстония, Латвия и Литва. По мнению трех стран, лица, включенные в список, ответственны за «фальсификацию» результатов выборов в республике и насилие, которое было применено к некоторым демонстрантам. 25 сентября Латвия и Эстония расширили санкционные списки до 101 и 98 чиновников соответственно. Великобритания и Канада включили Лукашенко в свои санкционные списки.
По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его оппозиционный соперник Светлана Тихановская ‒ 10,09%. И белорусская оппозиция, и ЕС убеждены, что выборы были сфальсифицированы. В Белоруссии уже больше месяца идут акции протеста, их участники требуют новых выборов с участием международных наблюдателей и допуска всех кандидатов.