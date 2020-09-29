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Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко

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Великобритания ввела санкции в отношении восьми лиц из руководства Белоруссии, в частности действующего президента Александра Лукашенко, сообщает Sky News со ссылкой на британский МИД.

«Великобритания объявила о введении новых санкций, включая запрет на поездки и замораживание активов, в отношении восьми лиц белорусского режима», — говорится в сообщении в Twitter. В список вошли сын белорусского президента Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и др.

Как сообщает ТАСС, аналогичное решение по введению санкций приняла Канада. 

Ранее в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии санкции ввели Эстония, Латвия и Литва. По их мнению, лица, включенные в список, ответственны за «фальсификацию» результатов выборов в республике и насилие, которое было применено к некоторым демонстрантам. 25 сентября Латвия и Эстония расширили санкционные списки до 101 и 98 чиновников соответственно.

Ранее по теме: Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных