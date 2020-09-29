Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко
Великобритания ввела санкции в отношении восьми лиц из руководства Белоруссии, в частности действующего президента Александра Лукашенко, сообщает Sky News со ссылкой на британский МИД.
«Великобритания объявила о введении новых санкций, включая запрет на поездки и замораживание активов, в отношении восьми лиц белорусского режима», — говорится в сообщении в Twitter. В список вошли сын белорусского президента Виктор Лукашенко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и др.
Как сообщает ТАСС, аналогичное решение по введению санкций приняла Канада.
Ранее в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии санкции ввели Эстония, Латвия и Литва. По их мнению, лица, включенные в список, ответственны за «фальсификацию» результатов выборов в республике и насилие, которое было применено к некоторым демонстрантам. 25 сентября Латвия и Эстония расширили санкционные списки до 101 и 98 чиновников соответственно.