Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко

Ранее в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии санкции ввели Эстония, Латвия и Литва. По их мнению, лица, включенные в список, ответственны за «фальсификацию» результатов выборов в республике и насилие, которое было применено к некоторым демонстрантам. 25 сентября Латвия и Эстония расширили санкционные списки до 101 и 98 чиновников соответственно.