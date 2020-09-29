Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии
Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Нам сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран», — заявил Глаз.
Он добавил, что подобная ситуация сложилась «с подачи отдельных литовских руководителей». Также Глаз подчеркнул, что Белоруссия и дальше будет отвечать на действия других государств в свой адрес, но никогда сама не будет инициировать подобные шаги.
В конце августа Эстония, Латвия и Литва ввели санкции в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии, которые, по их мнению, ответственны за «фальсификацию» результатов выборов в республике и насилие, которое было применено к некоторым демонстрантам. 25 сентября Латвия и Эстония расширили санкционные списки до 101 и 98 чиновников соответственно.
Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов. За кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% участников выборов. Страны Евросоюза не признали итоги выборов и заявили, что не считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.