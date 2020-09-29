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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

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Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Нам сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран», — заявил Глаз.

Он добавил, что подобная ситуация сложилась «с подачи отдельных литовских руководителей». Также Глаз подчеркнул, что Белоруссия и дальше будет отвечать на действия других государств в свой адрес, но никогда сама не будет инициировать подобные шаги.

В конце августа Эстония, Латвия и Литва ввели санкции в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии, которые, по их мнению, ответственны за «фальсификацию» результатов выборов в республике и насилие, которое было применено к некоторым демонстрантам. 25 сентября Латвия и Эстония расширили санкционные списки до 101 и 98 чиновников соответственно.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов. За кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% участников выборов. Страны Евросоюза не признали итоги выборов и заявили, что не считают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных