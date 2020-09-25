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Латвия и Эстония расширили санкции против белорусских чиновников

Ведомости

Власти Латвии и Эстонии расширили санкционные списки в отношении Белоруссии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Латвии, в новый латвийский список включено еще 101 должностное лицо. По данным газеты Postimees, МИД Эстонии расширил санкционный список белорусских чиновников еще на 98 человек.

«Как объяснил МИД, данные лица сыграли роль в фальсификации выборов в Белоруссии и использовали насилие против мирных акций протеста. В отношении них вводится запрет на въезд в Эстонию на срок с 25 сентября 2020 г. до 30 августа 2025 г.», ‒ пишет газета.

Лицам, внесенным в латвийский список, въезд в Латвию запрещен на неопределенный срок. В него, в частности, вошли представители администрации президента Белоруссии, МВД, министерства связи и информатизации, министерства по чрезвычайным ситуациям, Генпрокуратуры, Верховного суда, Конституционного суда, национального телевидения и радио, ЦИК, Минской городской избирательной комиссии и других ведомств.

19 августа ЕС объявил о намерении ввести санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских стран, несут ответственность за «фальсификацию» результатов выборов президента, состоявшихся 9 августа, и последовавшее за ними насилие по отношению к протестующим. 27 августа соответствующие санкции ввела Эстония. 31 августа это сделали Латвия и Литва. Ограничения были наложены в том числе на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее по теме: МИД России осудил планы ЕС ввести санкции против должностных лиц Белоруссии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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