Латвия и Эстония расширили санкции против белорусских чиновников
Власти Латвии и Эстонии расширили санкционные списки в отношении Белоруссии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Латвии, в новый латвийский список включено еще 101 должностное лицо. По данным газеты Postimees, МИД Эстонии расширил санкционный список белорусских чиновников еще на 98 человек.
«Как объяснил МИД, данные лица сыграли роль в фальсификации выборов в Белоруссии и использовали насилие против мирных акций протеста. В отношении них вводится запрет на въезд в Эстонию на срок с 25 сентября 2020 г. до 30 августа 2025 г.», ‒ пишет газета.
Лицам, внесенным в латвийский список, въезд в Латвию запрещен на неопределенный срок. В него, в частности, вошли представители администрации президента Белоруссии, МВД, министерства связи и информатизации, министерства по чрезвычайным ситуациям, Генпрокуратуры, Верховного суда, Конституционного суда, национального телевидения и радио, ЦИК, Минской городской избирательной комиссии и других ведомств.
19 августа ЕС объявил о намерении ввести санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских стран, несут ответственность за «фальсификацию» результатов выборов президента, состоявшихся 9 августа, и последовавшее за ними насилие по отношению к протестующим. 27 августа соответствующие санкции ввела Эстония. 31 августа это сделали Латвия и Литва. Ограничения были наложены в том числе на президента Белоруссии Александра Лукашенко.