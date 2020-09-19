МИД России осудил планы ЕС ввести санкции против должностных лиц Белоруссии
Намерение Евросоюза ввести санкции против должностных лиц Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога и запуска конституционного процесса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наша позиция в отношении применяемого Евросоюзом санкционного инструментария хорошо известна. Он нелегитимен с точки зрения международного права, представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела. А в контексте ситуации в Белоруссии противоречит цели восстановления стабильности, налаживания диалога, запуска конституционного процесса, ослабления напряженности, о чем так много говорили представители ЕС», – сообщила она.
Захарова назвала политику ЕС попытками «раскачивать лодку» и призвала Евросоюз готовиться к ответным мерам.
Возможное выступление экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской на встрече глав МИД Евросоюза станет вмешательством во внутренние дела республики, считает Захарова. ЕС таким образом пытается решить за белорусов, как им жить, не обращая внимания на конституционную реформу, которая должна наладить общенациональный диалог в Белоруссии, добавила она.
19 августа ЕС объявил о намерении ввести санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских стран, несут ответственность за «фальсификацию» результатов выборов президента в Белоруссии, состоявшихся 9 августа, и последовавшее за ними насилие по отношению к протестующим. 27 августа соответствующие санкции ввела Эстония. 31 августа это сделали Латвия и Литва. Ограничения были наложены в том числе на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
О возможном участии Тихановской в Брюсселе на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД сообщил ранее ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.