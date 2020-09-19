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В Минске назвали участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС вмешательством в дела страны

Ведомости

Возможное выступление экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской на встрече глав МИД Евросоюза станет наглым вмешательством во внутренние дела Белоруссии, заявил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз в комментарии агентству «БелТА».

«Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути, ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам», – заявил он.

По его словам, шаги Евросоюза по выстраиванию отношений с Тихановской доказывают принятый ЕС курс на подрыв суверенитета республики.

О возможном участии Тихановской в Брюсселе на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД сообщил ранее ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

19 августа ЕС объявил о намерении ввести санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских стран, несут ответственность за «фальсификацию» результатов выборов президента в Белоруссии, состоявшихся 9 августа, и последовавшее за ними насилие по отношению к протестующим. 27 августа соответствующие санкции ввела Эстония. 31 августа это сделали Латвия и Литва. Ограничения были наложены в том числе на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее, 17 сентября, Лукашенко объявил, что Белоруссия закроет границы с Литвой и Польшей, а также усилит охрану на границе с Украиной. При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская (которая сейчас находится в Литве и возглавляет Координационный совет оппозиции республики), признанный Европарламентом временный представитель белорусов, призвала не обращать на слова Лукашенко внимания.

Ранее по теме: Представитель Белоруссии попросил прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных