В Минске назвали участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС вмешательством в дела страны
Возможное выступление экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской на встрече глав МИД Евросоюза станет наглым вмешательством во внутренние дела Белоруссии, заявил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз в комментарии агентству «БелТА».
«Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути, ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам», – заявил он.
По его словам, шаги Евросоюза по выстраиванию отношений с Тихановской доказывают принятый ЕС курс на подрыв суверенитета республики.
О возможном участии Тихановской в Брюсселе на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД сообщил ранее ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.
19 августа ЕС объявил о намерении ввести санкции против должностных лиц Белоруссии, которые, по мнению европейских стран, несут ответственность за «фальсификацию» результатов выборов президента в Белоруссии, состоявшихся 9 августа, и последовавшее за ними насилие по отношению к протестующим. 27 августа соответствующие санкции ввела Эстония. 31 августа это сделали Латвия и Литва. Ограничения были наложены в том числе на президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее, 17 сентября, Лукашенко объявил, что Белоруссия закроет границы с Литвой и Польшей, а также усилит охрану на границе с Украиной. При этом экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская (которая сейчас находится в Литве и возглавляет Координационный совет оппозиции республики), признанный Европарламентом временный представитель белорусов, призвала не обращать на слова Лукашенко внимания.