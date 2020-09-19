В Минске назвали участие Тихановской во встрече глав МИД ЕС вмешательством в дела страны

«Это, конечно, могло бы быть смешно и курьезно, если бы не было так печально. По сути, ведь совершенно очевидно, что такие действия, если они будут, являются наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны и полным неуважением к ее гражданам», – заявил он.