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Представитель Белоруссии попросил прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН

Ведомости

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич попросил прекратить трансляцию выступления экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской по видеосвязи в Совете по правам человека ООН.

«Выступление отдельно избранных граждан республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской», – цитирует Амбразевича ТАСС. По словам чиновника, заявление Тихановской не имеет отношения к сути или процедурной стороне дискуссии о ситуации в Белоруссии.

В ходе своего выступления Тихановская заявила о необходимости незамедлительного международного вмешательства в ситуацию в Белоруссии. По ее словам, жителей страны, вышедших на мирные акции протеста, незаконно задерживали, избивали и насиловали, в результате чего некоторые из них скончались. Амбразевич, в свою очередь, опроверг обвинения в сексуальном насилии по отношению к задержанным.

Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу в них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент подписал резолюцию, где назвал Лукашенко нелегитимным президентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных