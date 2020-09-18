Представитель Белоруссии попросил прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН

В ходе своего выступления Тихановская заявила о необходимости незамедлительного международного вмешательства в ситуацию в Белоруссии. По ее словам, жителей страны, вышедших на мирные акции протеста, незаконно задерживали, избивали и насиловали, в результате чего некоторые из них скончались. Амбразевич, в свою очередь, опроверг обвинения в сексуальном насилии по отношению к задержанным.