Представитель Белоруссии попросил прекратить выступление Тихановской в СПЧ ООН
Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич попросил прекратить трансляцию выступления экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской по видеосвязи в Совете по правам человека ООН.
«Выступление отдельно избранных граждан республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской», – цитирует Амбразевича ТАСС. По словам чиновника, заявление Тихановской не имеет отношения к сути или процедурной стороне дискуссии о ситуации в Белоруссии.
В ходе своего выступления Тихановская заявила о необходимости незамедлительного международного вмешательства в ситуацию в Белоруссии. По ее словам, жителей страны, вышедших на мирные акции протеста, незаконно задерживали, избивали и насиловали, в результате чего некоторые из них скончались. Амбразевич, в свою очередь, опроверг обвинения в сексуальном насилии по отношению к задержанным.
Ситуация в Белоруссии начала обостряться с 9 августа, после выборов президента страны. Победу в них одержал Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 г. По официальным данным, он набрал 80,08% голосов, а Тихановская – 10,09%. После объявления результатов выборов в республике начались массовые протесты. 17 сентября Европарламент подписал резолюцию, где назвал Лукашенко нелегитимным президентом.