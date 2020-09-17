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Европарламент признал КС оппозиции «временным представителем» белорусов

Ведомости

Европарламент принял резолюцию, согласно которой действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко признается нелегитимным, а созданный по инициативе экс-кандидата в лидеры республики Светланы Тихановской Координационный совет (КС) оппозиции ‒ «временным представителем» белорусского народа. Об этом говорится на сайте Европарламента.

«Депутаты Европарламента приветствуют недавно созданный Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, которое открыто для всех политических и социальных заинтересованных сторон», ‒ сказано в сообщении. Европарламент также призвал как можно скорее провести в Белоруссии новые «свободные и справедливые» выборы.

В резолюции сказано, что срок полномочий Лукашенко истекает 5 ноября этого года. После этого Европарламент перестанет считать его легитимным главой государства. Евродепутаты сошлись во мнении, что результаты прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента были «сфальсифицированы». 

Резолюция была приняла большинством голосов: за нее высказались 574 депутата. Еще 37 выступили против. 82 человека воздержались.

Вдобавок Европарламент подчеркнул важный вклад в происходящее в Белоруссии Тихановской, политической активистки и супруги незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероники, а также члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Вдобавок Европарламент потребовал от белорусских властей немедленно освободить арестованных членов Координационного совета и всех лиц, «произвольно» задержанных в Белоруссии по политическим мотивам.

9 августа Лукашенко одержал победу на выборах президента, набрав, по официальным данным, 80,08% голосов. После этого в стране начались протесты. Лукашенко позже заявил, что готов провести новые президентские выборы после реализации конституционной реформы в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных