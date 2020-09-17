Европарламент признал КС оппозиции «временным представителем» белорусов

«Депутаты Европарламента приветствуют недавно созданный Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, которое открыто для всех политических и социальных заинтересованных сторон», ‒ сказано в сообщении. Европарламент также призвал как можно скорее провести в Белоруссии новые «свободные и справедливые» выборы.