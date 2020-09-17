Европарламент признал КС оппозиции «временным представителем» белорусов
Европарламент принял резолюцию, согласно которой действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко признается нелегитимным, а созданный по инициативе экс-кандидата в лидеры республики Светланы Тихановской Координационный совет (КС) оппозиции ‒ «временным представителем» белорусского народа. Об этом говорится на сайте Европарламента.
«Депутаты Европарламента приветствуют недавно созданный Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Белоруссии, которое открыто для всех политических и социальных заинтересованных сторон», ‒ сказано в сообщении. Европарламент также призвал как можно скорее провести в Белоруссии новые «свободные и справедливые» выборы.
В резолюции сказано, что срок полномочий Лукашенко истекает 5 ноября этого года. После этого Европарламент перестанет считать его легитимным главой государства. Евродепутаты сошлись во мнении, что результаты прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента были «сфальсифицированы».
Резолюция была приняла большинством голосов: за нее высказались 574 депутата. Еще 37 выступили против. 82 человека воздержались.
Вдобавок Европарламент подчеркнул важный вклад в происходящее в Белоруссии Тихановской, политической активистки и супруги незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероники, а также члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Вдобавок Европарламент потребовал от белорусских властей немедленно освободить арестованных членов Координационного совета и всех лиц, «произвольно» задержанных в Белоруссии по политическим мотивам.
9 августа Лукашенко одержал победу на выборах президента, набрав, по официальным данным, 80,08% голосов. После этого в стране начались протесты. Лукашенко позже заявил, что готов провести новые президентские выборы после реализации конституционной реформы в стране.