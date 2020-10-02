Белоруссия объявила об ответных санкциях против ЕС
Белоруссия со 2 октября вводит ответные санкции против Европейского союза, сообщил МИД страны на своем сайте.
Лидеры Евросоюза договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС. Санкции вступят в силу 2 октября.
«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь», — говорится в сообщении.
В МИДе Белоруссии добавили, что дальнейшие санкции ЕС в отношении страны могут привести к еще более серьезным последствиям, например, к выходу Белоруссии из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия и решения о необходимости сохранения дипломатических отношений.
«Вместо того, чтобы сулить белорусам "золотые горы в следующей жизни", призываем Европейский союз здесь и сейчас удвоить совместные усилия по борьбе с общими вызовами, такими как нелегальная миграция, международная преступность и терроризм, пандемия инфекционных заболеваний и их социально-экономические последствия, которые Европе и миру еще предстоит в полной мере ощутить», — подчеркнули в министерстве.
ЕС анонсировал введение санкций против 40 белорусских чиновников 19 августа. Ранее в отношении высокопоставленных лиц Белоруссии санкции ввели Эстония, Латвия и Литва. По мнению трех стран, лица, включенные в список, ответственны за «фальсификацию» результатов выборов в республике и насилие, которое было применено к некоторым демонстрантам. 25 сентября Латвия и Эстония расширили санкционные списки до 101 и 98 чиновников соответственно. Великобритания и Канада включили Лукашенко в свои санкционные списки.
По официальным данным, на выборах 9 августа Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его оппозиционный соперник Светлана Тихановская ‒ 10,09%. И белорусская оппозиция, и ЕС убеждены, что выборы были сфальсифицированы. В Белоруссии уже больше месяца идут акции протеста, их участники требуют новых выборов с участием международных наблюдателей и допуска всех кандидатов.