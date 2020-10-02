Белоруссия объявила об ответных санкциях против ЕС

«Вместо того, чтобы сулить белорусам "золотые горы в следующей жизни", призываем Европейский союз здесь и сейчас удвоить совместные усилия по борьбе с общими вызовами, такими как нелегальная миграция, международная преступность и терроризм, пандемия инфекционных заболеваний и их социально-экономические последствия, которые Европе и миру еще предстоит в полной мере ощутить», — подчеркнули в министерстве.