Представитель России при ООН ответил на вопрос о доступе наблюдателей в Крым
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ответил на вопрос постпреда Германии о доступе наблюдателей и независимых миссий в Крым, сообщили «РИА Новости».
Представитель ФРГ Кристоф Хойсген заявил, что крымские татары подвергаются притеснениям в регионе. Он обратился к представителю России и спросил, почему страна не предоставляет доступ независимым миссиям и наблюдателям, чтобы они могли проверить ситуацию с правами человека в Крыму.
«Спросите у ваших соотечественников, в том числе из бундестага, которые регулярно в Крыму бывают. Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», — ответил Полянский. По его словам, »гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, тогда как узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений проще простого».
Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Присоединение Крыма к России не признают США, Евросоюз и большинство стран – членов ООН.