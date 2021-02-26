Россия и Киргизия договорились о поставках С-300 и беспилотников
Россия поставит Киргизии зенитные ракетные системы С-300 и беспилотники, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Садыра Жапарова Галину Байтерек. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита киргизского лидера в Россию 24-25 февраля.
«Важными стали договоренности сторон о продолжении военно-оборонного сотрудничества. В частности по поставкам в ближайшее время зенитных ракетных систем С-300 и ударных беспилотников, что станет важным вкладом России в обеспечении безопасности как Киргизской Республики, так и внешних границ ЕАЭС и ОДКБ», — сказала она.
В ходе состоявшейся в Москве встречи президент России Владимир Путин также пообещал республике поддержку в борьбе с пандемией коронавируса, передавала пресс-служба Кремля.
28 января Садыр Жапаров официально вступил в должность президента страны. 20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.