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Путин предложил президенту Киргизии поддержку в борьбе с коронавирусом

Ведомости

Москва продолжит поддерживать Бишкек в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, передает пресс-служба Кремля.

«Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать», – сказал Путин. Жапаров поблагодарил президента России за поддержку в период пандемии и отметил, что мировое сообщество признает высокую эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса. Он выразил надежду, что в ближайшее время в республике начнется вакцинация населения.

Путин также поздравил Жапарова со вступлением в должность президента Киргизии и подчеркнул, что в России надеются на нормализацию внутриполитической ситуации в республике. По его словам, «чрезвычайно важным» в двусторонних отношениях Москвы и Бишкека является сохранение последним государственного статуса русского языка.

28 января Садыр Жапаров официально вступил в должность президента страны. 20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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