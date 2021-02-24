Путин предложил президенту Киргизии поддержку в борьбе с коронавирусом
Москва продолжит поддерживать Бишкек в борьбе с пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, передает пресс-служба Кремля.
«Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать», – сказал Путин. Жапаров поблагодарил президента России за поддержку в период пандемии и отметил, что мировое сообщество признает высокую эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса. Он выразил надежду, что в ближайшее время в республике начнется вакцинация населения.
Путин также поздравил Жапарова со вступлением в должность президента Киргизии и подчеркнул, что в России надеются на нормализацию внутриполитической ситуации в республике. По его словам, «чрезвычайно важным» в двусторонних отношениях Москвы и Бишкека является сохранение последним государственного статуса русского языка.
28 января Садыр Жапаров официально вступил в должность президента страны. 20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов недействительными.