Путин предложил президенту Киргизии поддержку в борьбе с коронавирусом

«Сделаем все, что возможно, будем и дальше вас поддерживать», – сказал Путин. Жапаров поблагодарил президента России за поддержку в период пандемии и отметил, что мировое сообщество признает высокую эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса. Он выразил надежду, что в ближайшее время в республике начнется вакцинация населения.