Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии

Сегодня в Киргизии состоялись выборы президента страны, а также референдум по определению формы правления в республике. По предварительным данным ЦИК, явка на голосовании составила более 30%. После обработки 95% бюллетеней Жапаров набрал 79% голосов и победил в первом туре. Кроме того, свыше 80% жителей страны предпочли президентскую форму правления парламентской.