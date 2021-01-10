Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров, который в данный момент побеждает на выборах главы республики, в ходе пресс-конференции назвал Россию главным союзником страны.
«Россия — наш стратегический партнер, мы союзники... После развала Союза мы в течение 30 лет являемся стратегическими партнерами. Россия остается главным союзником», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Сегодня в Киргизии состоялись выборы президента страны, а также референдум по определению формы правления в республике. По предварительным данным ЦИК, явка на голосовании составила более 30%. После обработки 95% бюллетеней Жапаров набрал 79% голосов и победил в первом туре. Кроме того, свыше 80% жителей страны предпочли президентскую форму правления парламентской.
Ранее, 20 октября 2020 г., бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.
12 ноября президент России Владимир Путин впервые созвонился с Жапаровым. Главы государств обсудили состояние и перспективы российско-киргизских отношений, подчеркнув необходимость продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства между странами.