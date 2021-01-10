ЦИК Киргизии рассказал предварительные итоги референдума и выборов президента
В референдуме по определению формы правления в Киргизии приняли участие 33,08% избирателей при необходимом пороге в 30%, сообщил ЦИК республики. Граждане должны поддержать сохранение парламентской республики, высказаться о возврате к президентской республике или выступить против обоих вариантов.
По данным ЦИК на 18:00 по местному времени (15:00 мск), свою позицию в рамках референдума выразили почти 1,2 млн жителей Киргизии. При этом глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова в ходе пресс-конференции сообщила, что большинство избирателей выступили за президентскую республику.
«Судя по предварительным данным, после обработки 75% бюллетеней за президентскую форму правления проголосовали 81% киргизстанцев», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Также сегодня в Киргизии состоялись досрочные выборы президента страны. На этот пост баллотировались 17 человек. В настоящий момент, по данным агентства, в голосовании лидирует исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров. После обработки 92% бюллетеней он набрал 79% голосов избирателей и победил в первом туре. Порога явки на этих выборах нет. По информации ЦИК, в них приняли участие почти 1,2 млн человек — 31,86% избирателей.
Ранее, 20 октября 2020 г., бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в стране. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства республики. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.