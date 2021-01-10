ЦИК Киргизии рассказал предварительные итоги референдума и выборов президента

Также сегодня в Киргизии состоялись досрочные выборы президента страны. На этот пост баллотировались 17 человек. В настоящий момент, по данным агентства, в голосовании лидирует исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров. После обработки 92% бюллетеней он набрал 79% голосов избирателей и победил в первом туре. Порога явки на этих выборах нет. По информации ЦИК, в них приняли участие почти 1,2 млн человек — 31,86% избирателей.