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ЦИК Киргизии рассказал предварительные итоги референдума и выборов президента

Ведомости

В референдуме по определению формы правления в Киргизии приняли участие 33,08% избирателей при необходимом пороге в 30%, сообщил ЦИК республики. Граждане должны поддержать сохранение парламентской республики, высказаться о возврате к президентской республике или выступить против обоих вариантов.

По данным ЦИК на 18:00 по местному времени (15:00 мск), свою позицию в рамках референдума выразили почти 1,2 млн жителей Киргизии. При этом глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова в ходе пресс-конференции сообщила, что большинство избирателей выступили за президентскую республику.

«Судя по предварительным данным, после обработки 75% бюллетеней за президентскую форму правления проголосовали 81% киргизстанцев», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Также сегодня в Киргизии состоялись досрочные выборы президента страны. На этот пост баллотировались 17 человек. В настоящий момент, по данным агентства, в голосовании лидирует исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров. После обработки 92% бюллетеней он набрал 79% голосов избирателей и победил в первом туре. Порога явки на этих выборах нет. По информации ЦИК, в них приняли участие почти 1,2 млн человек — 31,86% избирателей.

Ранее, 20 октября 2020 г., бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в стране. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства республики. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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