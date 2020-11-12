Путин впервые созвонился с премьер-министром Киргизии
Президент России Владимир Путин и и.о. президента Киргизии, премьер-министр Садыр Жапаров впервые поговорили по телефону. Главы государств обсудили состояние и перспективы российско-киргизских отношений, сообщается на сайте Кремля.
«С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем. Подчеркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе киргизской стороны. Путин и Жапаров акцентировали внимание на сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также они обсудили совместную работу по борьбе с пандемией коронавируса.
Жапаров принял полномочия президента Киргизии 20 октября после того, как глава республики Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку. Это произошло на фоне протестных акций в стране, начавшихся 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства республики. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными. 16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что новые выборы президента могут состояться 17 января 2021 г.