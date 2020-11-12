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Путин впервые созвонился с премьер-министром Киргизии

Ведомости

Президент России Владимир Путин и и.о. президента Киргизии, премьер-министр Садыр Жапаров впервые поговорили по телефону. Главы государств обсудили состояние и перспективы российско-киргизских отношений, сообщается на сайте Кремля.

«С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем. Подчеркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе киргизской стороны. Путин и Жапаров акцентировали внимание на сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также они обсудили совместную работу по борьбе с пандемией коронавируса.

Жапаров принял полномочия президента Киргизии 20 октября после того, как глава республики Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку. Это произошло на фоне протестных акций в стране, начавшихся 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства республики. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными. 16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что новые выборы президента могут состояться 17 января 2021 г.

Ранее по теме: Жапаров принял полномочия президента Киргизии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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