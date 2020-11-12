Путин впервые созвонился с премьер-министром Киргизии

Жапаров принял полномочия президента Киргизии 20 октября после того, как глава республики Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку. Это произошло на фоне протестных акций в стране, начавшихся 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства республики. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными. 16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что новые выборы президента могут состояться 17 января 2021 г.