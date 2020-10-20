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Жапаров принял полномочия президента Киргизии

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Бывший премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров принял полномочия главы республики, сообщается на официальном сайте президента Киргизии.

«Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров 16 октября подписал указ "О принятии исполнения полномочий президента Кыргызской Республики"», — говорится в сообщении пресс-службы президента страны.

В документе отмечается, что Жапаров вступает в должность после того, как экс-президент Сооронбай Жээнбеков и уже бывшее правительство республики ушли в отставку, а спикер парламента Канат Исаев отказался от полномочий и.о. главы государства. 

Указ, подписанный Жапаровым, содержит ряд постановлений, направленных на стабилизацию общественно-политической обстановки, экономики, обеспечения и защиты прав и свобод граждан страны, а также нацелен на обеспечение функционирования государственных и общественных институтов. Жапаров постановил «всем руководителям государственных органов, включая правоохранительные органы, суды и исполнительные органы местного самоуправления, обеспечить функционирование вверенных им органов в штатном режиме». Требования касаются, в частности, Генпрокуратуры страны, Государственного комитета нацбезопасности и правительства.

5 октября после проведения парламентских выборов в Киргизии начались акции протеста и массовые беспорядки. Люди требовали отмены результатов выборов и захватили здание правительства республики. Действующий на тот момент президент Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. В итоге ЦИК Киргизии признал незаконными итоги голосования. 16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что новые выборы президента могут состояться 17 января 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных