Нацбанк Киргизии снял ограничения на международные платежи

Нацбанк Киргизии приостановил работу в стране международных платежных систем, которые позволяют проводить трансграничные платежи, 7 октября, на второй день протестов, когда политические демонстрации начали перерастать в погромы и грабежи. Регулятор ввел эти меры «для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций». Коммерческим банкам было рекомендовано усилить меры безопасности, некоторые из них заранее изъяли наличности из банкоматов и отключили их во избежание ограблений.