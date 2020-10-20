Нацбанк Киргизии снял ограничения на международные платежи
Национальный банк Киргизии снял ограничения по трансграничным платежам, введенные в начале октября в связи с политическим кризисом в стране, сообщает пресс-служба регулятора.
«В связи со стабилизацией общественно-политической ситуации в стране Национальным банком 20 октября 2020 года принято решение о признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (о приостановке работы международных платежных систем. — прим. ред.)», — говорится в сообщении. С 21 октября коммерческие банки смогут осуществлять трансграничные переводы.
Нацбанк Киргизии приостановил работу в стране международных платежных систем, которые позволяют проводить трансграничные платежи, 7 октября, на второй день протестов, когда политические демонстрации начали перерастать в погромы и грабежи. Регулятор ввел эти меры «для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций». Коммерческим банкам было рекомендовано усилить меры безопасности, некоторые из них заранее изъяли наличности из банкоматов и отключили их во избежание ограблений.
Массовые политические протесты начались в Киргизии 5 октября, после объявления результатов выборов в парламент страны. В ходе столкновений с силами МВД демонстранты временно смогли захватить ряд правительственных зданий в Бишкеке, куда впоследствии были введены войска и объявлен комендантский час. 6 октября ЦИК страны признал выборы нелегитимными и начал подготовку к повторному голосованию. Действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова. Президент страны Сооронбай Жээнбеков впоследствии утвердил это решение парламентариев, а 15 октября сам ушел в отставку.
Новый премьер-министр республики Садыр Жапаров объявил о переходе президентских полномочий к нему. Повторные выборы в парламент могут пройти в декабре, а главы государства — в январе.