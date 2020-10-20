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Нацбанк Киргизии снял ограничения на международные платежи

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Национальный банк Киргизии снял ограничения по трансграничным платежам, введенные в начале октября в связи с политическим кризисом в стране, сообщает пресс-служба регулятора.

«В связи со стабилизацией общественно-политической ситуации в стране Национальным банком 20 октября 2020 года принято решение о признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (о приостановке работы международных платежных систем. — прим. ред.)», — говорится в сообщении. С 21 октября коммерческие банки смогут осуществлять трансграничные переводы.

Нацбанк Киргизии приостановил работу в стране международных платежных систем, которые позволяют проводить трансграничные платежи, 7 октября, на второй день протестов, когда политические демонстрации начали перерастать в погромы и грабежи. Регулятор ввел эти меры «для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций». Коммерческим банкам было рекомендовано усилить меры безопасности, некоторые из них заранее изъяли наличности из банкоматов и отключили их во избежание ограблений.

Массовые политические протесты начались в Киргизии 5 октября, после объявления результатов выборов в парламент страны. В ходе столкновений с силами МВД демонстранты временно смогли захватить ряд правительственных зданий в Бишкеке, куда впоследствии были введены войска и объявлен комендантский час. 6 октября ЦИК страны признал выборы нелегитимными и начал подготовку к повторному голосованию. Действующий парламент страны освободил от должностей премьер-министра Кубатбека Боронова и спикера заксобрания Дастана Джумабекова. Президент страны Сооронбай Жээнбеков впоследствии утвердил это решение парламентариев, а 15 октября сам ушел в отставку.

Новый премьер-министр республики Садыр Жапаров объявил о переходе президентских полномочий к нему. Повторные выборы в парламент могут пройти в декабре, а главы государства — в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных