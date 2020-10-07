Нацбанк приостановил работу международных платежных систем в Киргизии

После объявления результатов парламентских выборов 5 октября в Бишкеке и других городах Киргизии начались акции протеста, переросшие в беспорядки. После столкновений с силами МВД протестующие захватили здание Белого дома – резиденции правительства, президента и парламента страны, а также ряд других административных зданий, при этом их имущество было частично разграблено.