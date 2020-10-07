Нацбанк приостановил работу международных платежных систем в Киргизии
Национальный банк Киргизии заявил о приостановке работы в стране международных платежных систем, которые позволяют проводить трансграничные платежи.
«Приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи», — говорится в сообщении. В Киргизии продолжит работать национальная платежная система «Элкарт» для безналичной и дистанционной оплаты. Нацбанк также рекомендовал коммерческим банкам 7 октября приостановить свою работу и усилить меры безопасности до стабилизации ситуации в стране.
Меры введены «для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций»,- говорится в сообщении Нацбанка.
После объявления результатов парламентских выборов 5 октября в Бишкеке и других городах Киргизии начались акции протеста, переросшие в беспорядки. После столкновений с силами МВД протестующие захватили здание Белого дома – резиденции правительства, президента и парламента страны, а также ряд других административных зданий, при этом их имущество было частично разграблено.