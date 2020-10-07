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Нацбанк приостановил работу международных платежных систем в Киргизии

Ведомости

Национальный банк Киргизии заявил о приостановке работы в стране международных платежных систем, которые позволяют проводить трансграничные платежи.

«Приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи», — говорится в сообщении. В Киргизии продолжит работать национальная платежная система «Элкарт» для безналичной и дистанционной оплаты. Нацбанк также рекомендовал коммерческим банкам 7 октября приостановить свою работу и усилить меры безопасности до стабилизации ситуации в стране.

Меры введены «для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций»,- говорится в сообщении Нацбанка.

После объявления результатов парламентских выборов 5 октября в Бишкеке и других городах Киргизии начались акции протеста, переросшие в беспорядки. После столкновений с силами МВД протестующие захватили здание Белого дома – резиденции правительства, президента и парламента страны, а также ряд других административных зданий, при этом их имущество было частично разграблено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных