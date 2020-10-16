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ЦИК Киргизии назвал возможную дату выборов нового президента

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Новые президентские выборы в Киргизии могут состояться 17 января, заявила председатель киргизской ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

«По нашим данным, ориентировочно это может быть 17 января», — цитирует агентство АКИpress Шайлдабекову. Она отметила, что досрочные президентские выборы назначает Жогорку Кенеш (парламент). При этом парламентские выборы могут состояться 20 декабря.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе с занимаемой должности. После этого назначенный накануне премьер-министром республики Садыр Жапаров заявил о переходе к нему полномочий президента страны. Согласно конституции Киргизии в случае отставки президента его обязанности временно исполняет спикер парламента. Однако занявший этот пост 13 октября Канат Исаев, по словам Жапарова, отказался быть и. о. президента. В этом случае по киргизскому законодательству и. о. президента становится премьер-министр.

Акции протеста, которые переросли в беспорядки, начались в Бишкеке и других городах Киргизии после объявления результатов парламентских выборов 5 октября. Демонстранты требовали их отмены, а позднее вступили в столкновения с полицией и захватили здание правительства республики. Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. Позднее ЦИК республики признал выборы нелегитимными и объявил о проведении повторного голосования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных