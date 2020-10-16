ЦИК Киргизии назвал возможную дату выборов нового президента
Новые президентские выборы в Киргизии могут состояться 17 января, заявила председатель киргизской ЦИК Нуржан Шайлдабекова.
«По нашим данным, ориентировочно это может быть 17 января», — цитирует агентство АКИpress Шайлдабекову. Она отметила, что досрочные президентские выборы назначает Жогорку Кенеш (парламент). При этом парламентские выборы могут состояться 20 декабря.
15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе с занимаемой должности. После этого назначенный накануне премьер-министром республики Садыр Жапаров заявил о переходе к нему полномочий президента страны. Согласно конституции Киргизии в случае отставки президента его обязанности временно исполняет спикер парламента. Однако занявший этот пост 13 октября Канат Исаев, по словам Жапарова, отказался быть и. о. президента. В этом случае по киргизскому законодательству и. о. президента становится премьер-министр.
Акции протеста, которые переросли в беспорядки, начались в Бишкеке и других городах Киргизии после объявления результатов парламентских выборов 5 октября. Демонстранты требовали их отмены, а позднее вступили в столкновения с полицией и захватили здание правительства республики. Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. Позднее ЦИК республики признал выборы нелегитимными и объявил о проведении повторного голосования.