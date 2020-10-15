Всю формальную власть в Киргизии получил Садыр Жапаров

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил «Ведомостям», что отставка Жээнбекова свидетельствует о его слабости как президента. «Я не вижу ничего хорошего, когда власть легитимная меняется сверху донизу таким путем. Это создает иллюзию безнаказанности», – заявил депутат. При этом смена власти в Бишкеке не скажется на российско-киргизских отношениях. Калашников замечает, что любой киргизский лидер будет заинтересован в них и понимает, что от этих отношений в первую очередь зависит развитие Киргизии. «Но отдельные элементы ухудшения могут быть. Например, я знаю о некоторых националистических требованиях, об отмене [официального] статуса русского языка. Объективно мы с любым руководством, кого бы там они ни избрали, будем работать», – замечает депутат.