Всю формальную власть в Киргизии получил Садыр Жапаров

Всю формальную власть в Киргизии получил Садыр ЖапаровПосле отставки президента и нежелания спикера парламента занять этот пост
15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел с занимаемой должности. Как он заявил в своем обращении, «не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан». Также он призвал премьера Садыра Жапарова и других политиков «увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам».
Кризис в Киргизии начался после выборов в парламент 4 октября, после чего протестующие сторонники не прошедших в его состав партий взяли штурмом и частично разграбили здание парламента и другие правительственные здания, а освобожденный ими бывший депутат Садыр Жапаров с третьей попытки был избран наскоро собранными депутатами и. о. премьера.
Согласно конституции Киргизии в случае отставки президента его обязанности временно исполняет спикер парламента. Однако занявший этот пост 13 октября Канат Исаев, по словам Жапарова, отказался быть и. о. президента. В этом случае по киргизскому законодательству и. о. президента становится премьер-министр, о чем Жапаров и заявил на митинге 15 октября.
15 октября официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что «мы рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в республике». При этом, как подтвердил 15 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва приостановила финансовую помощь Киргизии до стабилизации ситуации.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил «Ведомостям», что отставка Жээнбекова свидетельствует о его слабости как президента. «Я не вижу ничего хорошего, когда власть легитимная меняется сверху донизу таким путем. Это создает иллюзию безнаказанности», – заявил депутат. При этом смена власти в Бишкеке не скажется на российско-киргизских отношениях. Калашников замечает, что любой киргизский лидер будет заинтересован в них и понимает, что от этих отношений в первую очередь зависит развитие Киргизии. «Но отдельные элементы ухудшения могут быть. Например, я знаю о некоторых националистических требованиях, об отмене [официального] статуса русского языка. Объективно мы с любым руководством, кого бы там они ни избрали, будем работать», – замечает депутат.
По словам старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, сейчас власть в Киргизии принадлежит группе оппозиционеров во главе с премьером Жапаровым. Для Киргизии это означает неопределенность, так как прежние договоренности с Жээнбековым распались, его клан был отстранен от власти, что приведет к перераспределению полномочий и активов в республике. В экономическом плане ситуация в Киргизии очень тяжелая, особенно для новой, неопытной власти.
Прекращение существенной российской помощи также негативно скажется на обстановке. «Жапаров – человек, у которого не такой длинный послужной список в плане управления. Последние несколько лет он был либо в эмиграции, либо в тюрьме, долгое время ничем не управлял», – говорит Притчин. Уход Жээнбекова приведет к монополизации власти в руках Жапарова, которого поддерживает улица. «В таком случае он не имеет права участвовать в парламентских кампаниях, но это никого не волнует. Задача Жапарова – избраться президентом», – резюмирует эксперт.