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Кремль прокомментировал решение президента Киргизии уйти в отставку

Ведомости

Невозможно давать оценку решению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку, основываясь на эмоциональных критериях, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло», – сказал Песков. По его словам, Россия продолжает «очень внимательно» отслеживать ситуацию в Киргизии и поддерживать контакты с республикой. «Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Это очень близкий наш партнер», – подчеркнул Песков.

15 октября Жээнбеков объявил о решении уйти в отставку. В своем заявлении он подчеркнул, что не держится за власть и не хочет остаться в истории Киргизии как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Жээнбеков заявил, что для него очень важны мир и целостность страны.

Накануне парламент республики утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии, а Жээнбеков подписал соответствующий указ о его назначении. В тот же день Жапаров заявил, что рассчитывает на отставку президентаа до конца суток.

Протесты против результатов парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября. Президент Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал объявление новой даты выборов в течение двух недель. 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.

Ранее по теме: Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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