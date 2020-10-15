Кремль прокомментировал решение президента Киргизии уйти в отставку
Невозможно давать оценку решению президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку, основываясь на эмоциональных критериях, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас важны любые действия, которые помогут стабилизации обстановки в республике и выводу происходящего в конституционное русло», – сказал Песков. По его словам, Россия продолжает «очень внимательно» отслеживать ситуацию в Киргизии и поддерживать контакты с республикой. «Контакты осуществлялись и будут осуществляться. Это очень близкий наш партнер», – подчеркнул Песков.
15 октября Жээнбеков объявил о решении уйти в отставку. В своем заявлении он подчеркнул, что не держится за власть и не хочет остаться в истории Киргизии как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Жээнбеков заявил, что для него очень важны мир и целостность страны.
Накануне парламент республики утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии, а Жээнбеков подписал соответствующий указ о его назначении. В тот же день Жапаров заявил, что рассчитывает на отставку президентаа до конца суток.
Протесты против результатов парламентских выборов начались в Киргизии 5 октября. Президент Жээнбеков заявил, что протесты и беспорядки являются попыткой захвата власти. 6 октября ЦИК Киргизии признал результаты выборов нелегитимными и анонсировал объявление новой даты выборов в течение двух недель. 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.