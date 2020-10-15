Кремль прокомментировал решение президента Киргизии уйти в отставку

15 октября Жээнбеков объявил о решении уйти в отставку. В своем заявлении он подчеркнул, что не держится за власть и не хочет остаться в истории Киргизии как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Жээнбеков заявил, что для него очень важны мир и целостность страны.