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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку

Ведомости

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о решении уйти в отставку. Текст обращения опубликован на сайте президента.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — объявил Жээнбеков. Он пояснил, что агрессия в стране не утихает и требования его немедленной отставки продолжаются. «Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы», — подчеркнул он.

Жээнбеков заявил, что для него очень важны мир и целостность страны. Он призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь. «Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», — добавил он.

14 октября Жогорку Кенеш (парламент) утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии, а Жээнбеков подписал соответствующий указ о его назначении. В тот же день Жапаров заявил, что рассчитывает на отставку Жээнбекова до конца суток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных