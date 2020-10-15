Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — объявил Жээнбеков. Он пояснил, что агрессия в стране не утихает и требования его немедленной отставки продолжаются. «Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы», — подчеркнул он.