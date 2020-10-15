Президента Киргизии готовят к отставке

Президента Киргизии готовят к отставкеПремьер-министром официально избран его оппонент Садыр Жапаров
14 октября Жогорку Кенеш (парламент) утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии, сообщает ТАСС. Указ об утверждении нового кабмина был подписан действующим президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Структура и состав нового правительства были утверждены единогласно. Почти все прежние члены кабинета министров лишились должностей, кроме министров экономики, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также юстиции. До этого Жапарова дважды пытались утвердить в качестве премьера – 6 и 10 октября, однако оба раза голосование обвиняли в нелегитимности из-за отсутствия кворума.
В тот же день, 14 октября, премьер-министр Жапаров заявил, что рассчитывает на отставку президента Жээнбекова до конца суток. «Отставка президента – это не мое требование, это требование всего народа. Этот вопрос должен решиться сегодня», – сказал Жапаров. Сам Жээнбеков встретился с новым премьер-министром, поздравил его и пожелал успехов в работе. В распространенном пресс-службой президента сообщении говорится, что Жээнбеков «всегда готов к диалогу со сторонами ради стабильности и развития страны». Позднее пресс-служба Жээнбекова заявила, что президент уйдет в отставку после парламентских выборов и объявления новых выборов президента – «после того, как вернет страну в правовое поле».
Также Жапаров предложил перевести экс-президента (2011–2017 гг.) Алмазбека Атамбаева из сизо под домашний арест. Обвинявшийся в коррупции Атамбаев был освобожден в первый день протестов, но потом снова заключен под стражу по обвинению в организации массовых беспорядков. Адвокаты бывшего президента уже направили заявление в военную прокуратуру, в котором обжаловали законность задержания Атамбаева и помещения его в сизо.
Перед домом правительства днем 14 октября собрался митинг в поддержку Жапарова. Как сообщает ТАСС, в уличной акции приняло участие более 2000 сторонников премьера, они принесли государственные флаги и скандировали «Садыр!». Как заявили демонстранты, они хотят видеть лидером страны Жапарова.
По словам российского политтехнолога, работавшего на выборах в Киргизии, премьер-министр Жапаров продолжает гнуть свою линию о смещении Жээнбекова. Он также отмечает, что Жээнбеков сам хотел подать в отставку, но сделать это цивилизованно, после стабилизации обстановки в стране. Однако Жапаров и его сторонники пытаются ускорить этот процесс, используя в своих целях «молодежь спортивного вида». Поддерживающих его граждан премьер призывает не расходиться до утра, пока он не решит вопрос с отставкой президента, утверждает собеседник «Ведомостей».
При этом по конституции Киргизии отставка президента Жээнбекова не ведет к автоматическому переходу власти в руки Жапарова. По конституции исполняющим обязанности главы государства становится спикер парламента и лишь в случае невозможности исполнения им полномочий – премьер-министр.