Президента Киргизии готовят к отставке

В тот же день, 14 октября, премьер-министр Жапаров заявил, что рассчитывает на отставку президента Жээнбекова до конца суток. «Отставка президента – это не мое требование, это требование всего народа. Этот вопрос должен решиться сегодня», – сказал Жапаров. Сам Жээнбеков встретился с новым премьер-министром, поздравил его и пожелал успехов в работе. В распространенном пресс-службой президента сообщении говорится, что Жээнбеков «всегда готов к диалогу со сторонами ради стабильности и развития страны». Позднее пресс-служба Жээнбекова заявила, что президент уйдет в отставку после парламентских выборов и объявления новых выборов президента – «после того, как вернет страну в правовое поле».