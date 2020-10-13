Назначение Жапарова премьером Киргизии оспаривают на митингах

Назначение Жапарова премьером Киргизии оспаривают на митингахЕвросоюз поддержал действующего президента Жээнбекова
10 октября киргизские власти арестовали экс-заместителя министра внутренних дел и коменданта Бишкека Курсана Асанова, а также активиста Темирлана Султанбекова – оба сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева. Они обвиняются в организации массовых беспорядков 9 октября. В этот день в результате потасовок между сторонниками Атамбаева и Жапарова два человек были ранены выстрелами из огнестрельного оружия.
12 октября суд избрал Асанову и Султанбекову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. За их освобождение и выступают митингующие. По данным агентства 24.kg, перед зданием суда собралось около 100 сторонников Асанова. Позже к ним присоединились граждане, поддерживающие Атамбаева.
Поддержать арестованных пришли и сторонники Атамбаева. По словам депутата жогорку кенеш (парламента Киргизии) Ирины Кармушкиновой, которая также приняла участие в митинге, вину за беспорядки несет премьер Жапаров. Она утверждает, что именно сторонники Жапарова начали бросать камни и стрелять в проезжающую машину Атамбаева. Сейчас экс-президент сам задержан Госкомитетом нацбезопасности, его также обвиняют в организации массовых беспорядков.
В легитимности Жапарова усомнились и киргизские юристы из Правовой клиники «Адилет». По их мнению, внеочередное заседание жогорку кенеш 10 октября, на котором утвердили кандидатуру Жапарова, следует признать несостоявшимся. На нем присутствовало только 54 депутата из 120, что лишало парламент необходимого кворума. Сам же премьер-министр Киргизии призвал государственные органы продолжить работу в штатном режиме. «Важно сохранить стабильность для дальнейшего развития страны», – цитирует слова премьера его пресс-служба.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель накануне заявил о поддержке действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, назвав его «единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране», который может вывести Киргизию из кризиса.
По словам российского политтехнолога, работавшего на выборах в Киргизии, Атамбаев и Жапаров представляют разные центры силы и конкурируют между собой. Сторонники экс-президента полагают, что в беспорядках был виновен именно новый премьер, но самому Атамбаеву выгодно поддерживать именно Жапарова, так как только в случае его активного участия в политической жизни Киргизии он может надеяться на пересмотр своего уголовного дела о коррупции.