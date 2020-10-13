Назначение Жапарова премьером Киргизии оспаривают на митингах

По словам российского политтехнолога, работавшего на выборах в Киргизии, Атамбаев и Жапаров представляют разные центры силы и конкурируют между собой. Сторонники экс-президента полагают, что в беспорядках был виновен именно новый премьер, но самому Атамбаеву выгодно поддерживать именно Жапарова, так как только в случае его активного участия в политической жизни Киргизии он может надеяться на пересмотр своего уголовного дела о коррупции.