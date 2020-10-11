В Киргизии наметилась стабилизация обстановки

На следующий день по всей стране начались налеты на наиболее крупные и успешные компании и самоназначения различных лиц на должности – от генпрокурора и министров до мэров. Группа депутатов парламента, собравшись в гостинице «Достук», утвердила Жапарова премьером 6 октября, однако это не было воспринято как законная акция, поскольку не была известна даже численность голосующих. Затем сторонникам Жапарова удалось одолеть конкурентов – 9 октября был избит до потери сознания в ходе митинга у парламента еще один самовыдвиженец в премьеры – Тилек Токтогазиев, и в тот же день был повторно арестован бывший президент Алмазбек Атамбаев, выпущенный на свободу, как и Жапаров, 5 октября.