В Киргизии наметилась стабилизация обстановки

В Киргизии наметилась стабилизация обстановкиИ. о. премьера со второй попытки утвержден недавний заключенный
10 октября депутатам жогорку кенеша (парламент Киргизии) удалось собраться под охраной армии в правительственной резиденции «Ала-Арча» и утвердить премьер-министром страны бывшего депутата Садыра Жапарова, осужденного в 2017 г. и освобожденного 5 октября в ходе протестов в Бишкеке, сообщило агентство 24.kg. Эти протесты были вызваны тем, что на выборах в парламент 4 октября в него не прошли оппозиционные президенту Сооронбаю Жээнбекову партии. После нескольких часов столкновений протестующие захватили, разграбили и частично сожгли здание парламента и захватили ряд других административных зданий.
На следующий день по всей стране начались налеты на наиболее крупные и успешные компании и самоназначения различных лиц на должности – от генпрокурора и министров до мэров. Группа депутатов парламента, собравшись в гостинице «Достук», утвердила Жапарова премьером 6 октября, однако это не было воспринято как законная акция, поскольку не была известна даже численность голосующих. Затем сторонникам Жапарова удалось одолеть конкурентов – 9 октября был избит до потери сознания в ходе митинга у парламента еще один самовыдвиженец в премьеры – Тилек Токтогазиев, и в тот же день был повторно арестован бывший президент Алмазбек Атамбаев, выпущенный на свободу, как и Жапаров, 5 октября.
10 октября, по сообщению агентства «АКИпресс», для голосования за Жапарова удалось собрать 53 депутата из 120 и еще 10 представили доверенности. Президент Жээнбеков в первые дни пропал из поля зрения, однако 8 октября встретился с Жапаровым, а 9 октября ввел в стране чрезвычайное положение. 10 октября Жээнбеков пообещал уйти в отставку, после того как ситуация в стране будет возвращена «в правовое поле», сообщил его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.
В Бишкек были введены подразделения 2-й мотострелковой и 25-й бригады спецназначения Вооруженных сил Киргизии, говорит источник, близкий к минобороны, однако фактически основную работу по сдерживанию мародеров в столице выполняли народные дружины из местных жителей при поддержке милиции и военных. Как сообщила 11 октября комендатура Бишкека, обстановка в городе «стабилизировалась».
70,71%
проголосовало к 15 часам на выборах президента Таджикистана, в которых в очередной раз участвует Эмомали Рахмон
По словам российского политтехнолога, много раз работавшего на выборах в Киргизии, новый премьер-министр Жапаров связан с криминальным миром, а также приближенным к президенту ошским кланом Матраимовых. Однако, заняв высокий пост, Жапаров возымел собственные амбиции и даже назвал себя будущим президентом Киргизии, поэтому его «решили смять». Как говорит собеседник «Ведомостей», сейчас идет борьба за признание нелегитимным заседание жогорку кенеша, на котором и одобрили кандидатуру Жапарова. На вопрос о последствиях назначения Жапарова для России эксперт ответил, что Россия работает только с легитимными органами власти. Ими сейчас являются президент Жээнбеков и парламент.
Причем среди киргизских властей наметились разногласия между кланами Жээнбековых и Матраимовых, которые ранее обо всем договаривались и все делали вместе. При этом на стороне Матраимовых, по словам эксперта, стоят «молодые люди спортивного телосложения». «В парламенте нет единства, он переобувается на ходу. Там сидят те же, кто поддержал Атамбаева, а потом посадил его. Теперь парламент разделился – кто за Жээнбекова, кто за Матраимовых», – описывает положение собеседник «Ведомостей». По его мнению, президент Жээнбеков удержится на своем посту, но в стране по-прежнему существует угроза гражданской войны.